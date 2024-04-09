「小車換大車」幫外縣市處理水肥？中市環保局否認：未查獲案例
台中市近年汙水下水道接管戶數增加，但水肥處理量不減反增，台中市議員何文海接獲民眾檢舉，指有小型水肥車把水肥換到大型水肥車上，再進水肥場處理，質疑台中代收外縣市水肥。台中市環保局長陳宏益否認幫外縣市處理水肥，經調查近期運送水肥車的定位路線，目前並無查獲案例。
根據審計處資料顯示，近年台中市汙水下水道接管率提升，但水肥中心108年處理水肥9.1萬公噸，110年增至10.3萬公噸，接管戶數增加，水肥量不減反增，認為有代收外縣市水肥的情況，且代收費太低，不敷成本。
民進黨議員何文海說，他曾親眼目睹水肥廠周遭有小水肥車直接把水肥灌到大車，他近期也接獲民眾檢舉，指文心南二路附近的正心公園，以及大墩二街與精誠路口，都看到有小型水肥車把水肥換到大型水肥車上的情況，他懷疑台中代收外縣市的水肥，導致台中水肥處理量龐大，要求環保局調查清楚。
何文海說，南屯水肥廠處理全市的水肥，時常飄散惡臭，居民一再反映要求水肥廠遷移，但環保局不遷移，如果還代收外縣市的水肥，市民無法接受。
環保局長陳宏益表示，為避免水肥車在水肥場外大排長龍，引發民怨，因此在不影響交通的情況下，同意部分小型水肥車可直接把水肥灌到大水肥車中，大型水肥車再進水肥場處理，減少進場車隊。
陳宏益說，去年曾查獲業者私下收受外縣市水肥，已依照廢清法開罰處理，今年稽查水肥車的定位系統，並未查獲案例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言