公車不來 彰化4偏鄉籌錢開幸福巴士

彰化縣偏鄉人口高齡化，村落又大多沒公車經過，長者外出購物和看病困難，鄉公所為偏遠地區交通自力救濟，紛紛籌畫開動「幸福巴士」免費載送，芳苑鄉公所獲民間企業全額贊助營運經費，永靖鄉公所本月中旬將發包採購巴士，溪州鄉公所有車但路線待決定，都可望解決偏鄉民眾的交通不便難題。

芳苑鄉長林保玲未當選前，向縣政府申請補助、民間企業募款，啟動全縣第1輛幸福巴士，今年行駛邁入第3年。她昨天表示，第5路公車因載客人數過少，連年虧損而停駛，3年前開動幸福巴士，每周二、五往返新厝到二林鎮，在鎮上停靠超市、醫院，因服務口碑頗佳，今年獲某綠能廠商全額贊助全年營運經費。

竹塘鄉公所繼芳苑鄉之後，是全縣啟動幸福巴士的第二鄉鎮市，車輛來自竹塘鄉詹氏宗親會的善心企業家，原本要捐給竹塘鄉農會，鄉農會沒接送農民的交通服務營業項目，就把車輛轉捐鄉公所，這名善心企業家也透過鄉農會引薦，捐1輛小巴給溪州鄉公所。

竹塘鄉公所表示，自籌1輛幸福巴士營運經費，主要接送竹塘國中學生上、下學，周一到周五從長安、田頭開往學校，社區關懷據點若需要接送長者也可預約，目前有土庫社區定期接送。

永靖鄉公所向立法委員陳素月陳情，獲交通部補助車輛和營運經費，將行駛鄉內沒公車經過的村落到永靖鄉火車站和市區。鄉長魏碩衛說，鄉公所推動幸福巴士1.0計畫，自聘司機，本月中旬採購21人座小巴，希望6月至7月間能開始載送鄉民，目前已有地方熱心企業和人士表明若需求殷切，願捐贈鄉內第2輛幸福巴士。

溪州鄉公所幸福巴士去年到位，鄉公所鼓勵員工考取大客車職業駕照，兼任司機以節省人事成本。鄉公所指出，規畫行駛路線為沒公車經過的村落到溪州市區，因縣政府希望能開到田中鎮的高鐵彰化站，鄉公所認為鄉內已有公車途經高鐵彰化站，幸福巴士似無必要再設站，目前還在協調路線，無法發車。