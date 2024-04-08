訪新加坡成果豐碩 盧秀燕透露：今年還有其他安排

台中市長盧秀燕率市府團隊參訪新加坡三天，4月6日上午返台。她說，此趟參訪非常順利，「成果不只豐碩，甚至超過預期。」盧也透露，今年還會有其他的安排，但不一定訪美，所有地方都有可能性。

盧秀燕今早出席學校模範生合影活動，她受訪表示，新加坡是我們好朋友，也是老朋友，我們應該珍惜這樣的情誼，多跟他們往來，這次訪問非常順利，「成果豐碩，甚至超過預期」；現在疫情已經解封，未來會加強城市外交，因此今年還會有其他的安排。

媒體追問盧下次會不會訪美？盧秀燕說，這倒不一定，台中市在世界各地有很多姊妹市，也有友好往來的國家，因此會根據這種狀況作研判，有具體情形會再跟大家報告，所有地方都有可能性。

盧秀燕提到，這次到新加坡有吃肉骨茶與海南雞飯，都很道地，她很喜歡，還有在台灣比較少見的玉米水也還不錯。