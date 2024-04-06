供應大甲媽香客呷免驚50年 遶境沿途最美風景在彰化

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大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香昨天深夜起駕，預定今天午後進入彰化市，大批隨香信眾及陣頭陸續先已抵達，彰化縣政府依慣例開放中庭及周邊空間，供香客歇腳，為香客免費提供素食約50年的朝天堂，一早就無限量提供熱食，讓香客呷免驚，彰化市長林世賢說，彰化人濃厚人情味是大甲媽祖遶境最美的風景。

彰化縣政府提供隨香信眾的相關服務，已經二、三十年，除中庭開空調外，周邊更貼心搭起帳棚提供休息，很多香客都已是老馬識途，安心呼呼大睡，養足精神再出發，縣府廣場前，還有隨行的沐浴車，香客大排長龍等著盥洗，去除旅途的疲勞 。

彰化朝天堂志工今天一大早就在緊鄰縣府側門停車場車棚，料理豐盛的素食， 大鍋炒麵香氣四溢，很多剛起床的香客聞香而來，志工忙著為他們打菜，享受香噴噴的早點。一名年輕的男香客說，「好香好好吃，不知道來彰化有這麼貼心的服務。」志工說：「每年都有，歡迎每年都來。」

據朝天堂義工說，大甲媽來程、回程，朝天堂都有準備素食，他今年73歲了，記得讀國小時就提供熱食服務，至今已約有5、60年了，都是信徒的奉獻，不計成本，還動員許多志工，能為媽祖及信眾服務，大家都做得很開心。

彰化市長林世賢今天一大早也到朝天堂提供的熱食區，感謝志工們的辛勞，還幫忙炒菜、打菜。林世賢說，大甲媽祖遶境行經彰化，沿途彰化人都會設有點心站，免費供準備餐點、飲料結緣，讓香客們呷免驚、呷飽飽，才能維持更好體力繼續隨香，彰化人對媽祖的熱情，是最美的風景。