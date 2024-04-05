這尊媽祖不姓林！台中萬和宮「老二媽」遶境4月20日登場

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台灣習俗，農曆三月瘋媽祖，不同於「林默娘」傳說，台中南屯萬和宮「老二媽」傳為西屯廖家女兒廖品娘的附靈，從此展開200多年、每3年一次的西屯省親遶境。萬和宮說，今年媽祖省親將在4月20日及及21日登場，想參與隨香的信眾，即日起可到萬和宮添油香200元，即贈送帽子、毛巾、吊飾及遶境令旗等隨香物品。

常見的大甲鎮瀾宮和白沙屯拱天宮主祀的都是俗名林默娘的媽祖，且媽祖進香遶境多由廟方發起，而台中萬和宮「老二媽」省親遶境活動，是由民間組織、廖家子弟自組丹慶季媽祖會以老二媽專屬神轎，到萬和宮迎姑婆祖回西屯大魚池廖家「烈美堂」，成為地方盛事，並在2012年由中市府公告登錄為台中市民俗文化資產。

萬和宮說，丹慶季媽祖會排定，今年老二媽省親遶境，4月20日上午6時20分在萬和宮舉行上轎典禮，7時起駕前往西屯，晚間駐駕烈美堂過夜，隔天繼續在西屯遶境，預計當天晚間7時回鑾萬和宮安座。

西屯區副區長嚴錦堂說，兒時曾跟著祖母參加老二媽省親遶境活動，留下甜美回憶。2006年兒子出生，適逢老二媽西屯省親，他不僅參加，而且下決心至少連續十次隨香，至上次2021年已經第六次，他感覺一次比一次熱鬧，人潮一年比一年多，他還在每次參與隨香的遶境令旗桿上註記參加的時間。

萬和宮說明，因應眾多信眾需求，萬和宮提供包括帽子、毛巾、吊飾及遶境令旗，有需求者 ，即日起，每天上午8時30分至中午12時，下午2時至5時，到萬和文化大樓一樓辦公室添油香200元，即贈送帽子、毛巾、吊飾及遶境令旗等隨香物品。