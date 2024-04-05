快訊

日本人驚嘆的「台灣避難所」出自慈濟之手 研發原因曝光

她驚見超商ATM旁多1機器「盼更多店有」 網眼睛一亮：我超需要

LINE免費貼圖3款來了！遇富朋友、股票大賺必用「賺爛」、「快用錢錢糟蹋我」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這尊媽祖不姓林！台中萬和宮「老二媽」遶境4月20日登場

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
台中市南屯萬和宮有著三年一度的老二媽「媽祖」西屯省親遶境的地方盛事，圖為2012年遶境時盛況。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮有著三年一度的老二媽「媽祖」西屯省親遶境的地方盛事，圖為2012年遶境時盛況。圖／萬和宮提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台灣習俗，農曆三月瘋媽祖，不同於「林默娘」傳說，台中南屯萬和宮「老二媽」傳為西屯廖家女兒廖品娘的附靈，從此展開200多年、每3年一次的西屯省親遶境。萬和宮說，今年媽祖省親將在4月20日及及21日登場，想參與隨香的信眾，即日起可到萬和宮添油香200元，即贈送帽子、毛巾、吊飾及遶境令旗等隨香物品。

常見的大甲鎮瀾宮和白沙屯拱天宮主祀的都是俗名林默娘的媽祖，且媽祖進香遶境多由廟方發起，而台中萬和宮「老二媽」省親遶境活動，是由民間組織、廖家子弟自組丹慶季媽祖會以老二媽專屬神轎，到萬和宮迎姑婆祖回西屯大魚池廖家「烈美堂」，成為地方盛事，並在2012年由中市府公告登錄為台中市民俗文化資產。

萬和宮說，丹慶季媽祖會排定，今年老二媽省親遶境，4月20日上午6時20分在萬和宮舉行上轎典禮，7時起駕前往西屯，晚間駐駕烈美堂過夜，隔天繼續在西屯遶境，預計當天晚間7時回鑾萬和宮安座。

西屯區副區長嚴錦堂說，兒時曾跟著祖母參加老二媽省親遶境活動，留下甜美回憶。2006年兒子出生，適逢老二媽西屯省親，他不僅參加，而且下決心至少連續十次隨香，至上次2021年已經第六次，他感覺一次比一次熱鬧，人潮一年比一年多，他還在每次參與隨香的遶境令旗桿上註記參加的時間。

萬和宮說明，因應眾多信眾需求，萬和宮提供包括帽子、毛巾、吊飾及遶境令旗，有需求者 ，即日起，每天上午8時30分至中午12時，下午2時至5時，到萬和文化大樓一樓辦公室添油香200元，即贈送帽子、毛巾、吊飾及遶境令旗等隨香物品。

台中南屯萬和宮說明，「老二媽」省親遶境4月20日起駕，即日起可到萬和宮添油香200元，即贈送帽子、令旗等隨香物品。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮說明，「老二媽」省親遶境4月20日起駕，即日起可到萬和宮添油香200元，即贈送帽子、令旗等隨香物品。圖／萬和宮提供

媽祖 毛巾 遶境

延伸閱讀

影／參與大甲媽祖遶境十多年 蔡其昌：願花蓮地震逝者安息

影／大甲媽起駕 氣象署連續12年跟著遶境進香預報天氣

影／大甲媽今晚起駕 鄭銘坤：花蓮大震媽祖保佑大家度過難關

影／大甲媽今晚起駕！高雄這對夫妻要跟媽祖走9天 背後有故事

相關新聞

這尊媽祖不姓林！台中萬和宮「老二媽」遶境4月20日登場

台灣習俗，農曆三月瘋媽祖，不同於「林默娘」傳說，台中南屯萬和宮「老二媽」傳為西屯廖家女兒廖品娘的附靈，從此展開200多年...

影／超萌小母馬出生了！台中神馬郡邀大家上網票選命名4選1

台中神馬郡休閒農場去年12月進口挪威峽灣馬，其中，母馬Anna今晨1點多順利誕下一匹健康小母馬，營運長王神安興奮地說，小...

台中龍井有害集塵灰挖除 監控水質

台中市龍井區鷺山段一處農地，去年11月遭棄置非法廢棄物27公噸，其中更有6公噸含戴奧辛的有害集塵灰，檢警逮捕5人偵辦。環...

居家神主牌式微 進駐納骨塔變多

傳統觀念改變，許多人家中的神主牌位式微，民間佛堂、公立納骨塔的神主牌位詢問度高。台中公立牌位共1.7萬個，進駐率達76%...

新冠疫情還沒結束！大甲媽4/5起駕 中市府設疫苗接種站

新冠疫情雖脫離流行期，但併發症個案仍多，還沒結束。台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動明天起駕，又逢清明連假，人群聚集...

盧秀燕訪星國取經「熱賣節」 要將台中購物節推向國際

台中市長盧秀燕出訪新加坡第二天，今早拜會新加坡零售商協會執行經理Stephen Sing，以「台中購物節」與其交流「新加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。