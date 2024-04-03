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0403花蓮大地震／地震後牆面出現這些形狀裂痕 小心房屋結構已受損

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府第二辦公大樓停車場上方圓型建築接縫，出現嚴重龜裂，磁磚掉落。記者林敬家／攝影
彰化縣政府第二辦公大樓停車場上方圓型建築接縫，出現嚴重龜裂，磁磚掉落。記者林敬家／攝影

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今天發生7.2強震，彰化震度有5級，彰化縣府統計縣內尚未完成補強的公有建築物列管計48件，震後有3處磁磚脫落，1處女兒牆裂開，但目前都沒結構疑慮；縣府建設處指出，若民眾家中梁柱混凝土剝落及鋼筋裸露、梁柱接頭有裂縫、梁中段或牆面有45度交叉裂縫斗等可能是房屋結構受到影響。

縣府建設處說，縣內七樓以上公寓大廈外牆磁磚脫落列管案件共有18處，其中員林國宅中庭屏風磁磚脫落，已經通知管委會儘速處理，山坡地列管案件有地球村公寓大廈、海頓社區、陽光大地社區、太極新村社區及台灣新故鄉社區等5處，經現勘皆無異狀。

建設處說，地震前七日內從3月27日到4月3日有澆置混凝土的工地，申報勘驗進度案件共21件，已通知針對灌漿樓層的結構安全委託專業技師進行勘估，以確保建築物結構安全，勘估報告限期一個月內送縣府備查，逾期未完成者，視同有安全疑慮，將依建築法第58條規定勒令停工。

建設處指出，地震發生後，民眾可以觀察梁柱混凝土是否有牆面與柱連接處是否有脫離的裂縫、開口是否有45度裂縫（門或窗）、樓梯平台與樓梯連接處是否有脫離的裂縫、管線是否破裂導致瓦斯外洩及有毒氣體外溢產生異味等來判斷房屋結構是否受影響，若損壞應先自主撤離通報縣政府並尋求建築師、土木技師或結構技師等專業人士到場評估。

地震發生後，民眾可觀察梁柱混凝土牆面與柱連接處是否有脫離等裂縫初步判斷房屋結構狀況。圖／彰化縣府提供
地震發生後，民眾可觀察梁柱混凝土牆面與柱連接處是否有脫離等裂縫初步判斷房屋結構狀況。圖／彰化縣府提供

建築師

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