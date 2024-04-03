0403花蓮大地震／地震後牆面出現這些形狀裂痕 小心房屋結構已受損

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今天發生7.2強震，彰化震度有5級，彰化縣府統計縣內尚未完成補強的公有建築物列管計48件，震後有3處磁磚脫落，1處女兒牆裂開，但目前都沒結構疑慮；縣府建設處指出，若民眾家中梁柱混凝土剝落及鋼筋裸露、梁柱接頭有裂縫、梁中段或牆面有45度交叉裂縫斗等可能是房屋結構受到影響。

縣府建設處說，縣內七樓以上公寓大廈外牆磁磚脫落列管案件共有18處，其中員林國宅中庭屏風磁磚脫落，已經通知管委會儘速處理，山坡地列管案件有地球村公寓大廈、海頓社區、陽光大地社區、太極新村社區及台灣新故鄉社區等5處，經現勘皆無異狀。

建設處說，地震前七日內從3月27日到4月3日有澆置混凝土的工地，申報勘驗進度案件共21件，已通知針對灌漿樓層的結構安全委託專業技師進行勘估，以確保建築物結構安全，勘估報告限期一個月內送縣府備查，逾期未完成者，視同有安全疑慮，將依建築法第58條規定勒令停工。