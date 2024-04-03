彰化市續推大埔火葬場案 支持與反對看板提前開打

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彰化市公所規劃在彰化市立大埔殯儀館後方，以「彰化藝術生命園區」名義興建火葬場， 遭附近民眾抗爭後，暫緩向市代會提案。最近市公所製作「支持興建大埔火葬場，繁榮大埔」看板，被解讀將在定期會續推火葬場案；反對火葬場陣營也推出「反對火場」看板反制，讓火葬場話題戰火再起。不過，彰化市長林世賢說，大埔火葬場案仍在溝通協調中，不一定會在定期會提案。

彰化市公所去年五月向市代會提案，追加1400萬元預算辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，規劃興建「彰化藝術生命園區」即大埔火葬場案，因多數市民代表及里民反對，市公所自行撤案後，仍不鬆手，又擬在去年11月的定期會再度提案，卻在說明會中，遭出席的附近延和里、延平里及花壇鄉白沙村民反對，市公所才未提案。

最近在彰化市公園路及大埔路各出現一面「支持興建大埔火葬場，繁榮大埔」看板，除有模擬圖外，並強調「零汙染」、「無噪音」、「現代化」，還註明是「彰化市公所廣告」。不過，彰化市長林世賢說，支持興建火葬場的廣告，是民眾主動承租設置，市公所只負責廣告製作。

支持火葬場廣告出現後，近日在中興路、大埔路口也掛起一面大型看板，強調「捍衛守護大埔居民居住環境，反對在人口稠密的大埔地區興建火葬場」，互別苗頭，火葬場再掀戰火已山雨欲來。 反對興建火葬場的延和里長王勝和說，反對火葬場的廣告，是民眾主動設置，表達反對興建火葬場的聲音。

林世賢說，設立「彰化藝術生命園區」是對的事，一定要做，他並強調，火葬設施絕對沒有汙染，也會做好交通動線規劃，進而解決彰化人迢迢將亡者送往他縣市火葬的不便問題，而且園區將委請大師設計，將來反而會形成地標及觀光景點，為地方帶來收益，市公所不一定非在五月定期會向市代會提請審議，將持續與地方溝通，希望能獲得支持。

不過，延和里里長王勝和說，市公所在說明會後，即未再與地方溝通協調。他強調並不反對興建火葬場，但大埔地區人口稠密，不適合興建火葬場，除了衍生空汙、交通等問題外，還牽涉地震帶、開發面積等法規限制，如市公所提案，民眾強烈要求市代會否決，如果市代會仍漠視民意堅持通過，將會再向縣府表達反對立場，也會持續抗爭到底。