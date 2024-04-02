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中友埔里農莊違法開發 重罰令停工

聯合報／ 記者胡瑞玲賴香珊／南投報導
森形埔里農莊開發案遭指控濫伐山林，業者澄清是整理次生林。本報資料照片
森形埔里農莊開發案遭指控濫伐山林，業者澄清是整理次生林。本報資料照片

中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，地方指控恐危害珍稀魚種「台灣白魚」棲地；監督盟等環團昨在立法院質疑，該案恐影響水資源，要求勒令停止開發。縣府表示，業者違法開發行為已開罰60萬元，並勒令全面停工，也已駁回茶品園區申請案，將持續會勘追蹤。

埔里農莊在埔里鎮一新、合成、廣成等里，購置大面積土地，擬開發休閒遊憩區，當地位於台灣白魚棲地上游，居民憂心破壞生態環境，影響民生、灌溉用水。立委麥玉珍、陳昭姿、監督施政盟及多環團，昨在立法院開記者會。

一新里長林宥岑說，業者在當地的3開發案面積逾140公頃，未申請開發前就違法整地開路，目前開發面積逾37公頃，大規模改變地形地貌，破壞瀕危保育類台灣白魚、石虎、穿山甲等棲地，威脅下游安全；營運後恐損害下游居民用水權益、生態基流量與水生生物棲地。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，南投縣府不該放任分成3個開發案，藉此規避環評，也不該草率核可水權，應先停用已核可的非農用井，要求進行環評。台灣生態學會理事王豫煌則痛批，要求停止不當開發計畫，復育已遭破壞生態環境，嚴格審查該集團的貸款融資、開發計畫是否落實ESG。

埔里農莊表示，該園區水井及開發案均依法申請，且尚在規畫初期，對環境影響均有專家學者參與，也請專業技師監測水井回水；依監測結果，地下水位回升快速，地下水豐沛無虞；園區並非濫伐山林，而是整理次生林。中友百貨表示，支持並尊重埔里農莊開發案。

南投縣農業處表示，3月兩度會勘，確認當地野溪及山坡地坑溝均遭拓寬，但未提出申請，已違反水土保持法開罰60萬元，並要求全面停工；本月12日將再邀農業部水保署、林業署及專家學者，會勘評估攔水構造物的適宜性，後續依法進行處置。當地居民表示，還沒到12日會勘，業者昨已派人破壞拆除壩體。

南投縣農 台灣白魚 埔里

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