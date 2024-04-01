南投市青年住宅初步申購人數出爐 真正關鍵在6月

南投縣首批45戶青年住宅即將完工，今年元月29日已公告讓售，今天下午5時受理申購截止；縣府表示，初步統計已有逾569人申請，申購踴躍，預計4月底完成資料審查，將以手機簡訊通知審查結果，6月初另行公告抽籤方式。

縣府指出，南投市青年住宅第一期位在文化路，共有45戶，其中3房型36戶，含陽台約37坪，售價約680萬至750萬元；及4房型9戶，含陽台約47坪，售價約800萬至900萬元，目前青宅工程已進入收尾階段，待全面完工後驗收。

由於，南投市青年住宅是南投縣首批青宅，民眾關注度高，縣府加速修正「青年住宅出售辦法」，並於今年元月25日通過，同月29日就公告讓售；今天則是受理青年住宅申購的最後一天，且已於今天下午5時截止。

建設處表示，南投市文化路青年住宅第一期已受理截止，但郵寄申請以4月1日截止郵戳為憑，因此尚未能併計；而依目前申請件數，初步確定超過569人，申購狀況非常踴躍，預計4月底完成資料審查，審查結果以手機簡訊通知申請人。

審查期間，申請人務必留意自身手機簡訊，若有資料缺件或錯誤者，將以手機簡訊通知申請人補正，考量部分申請人家庭成員在外地工作或就學等因素，可能無法於短時間補正資料，縣府也將配合民眾需求延長完成補正期限到5月。

縣府表示，預定6月初公告抽籤方式、流程及地點，相關資訊可上青年住宅官網（https://www.nantou.gov.tw/big5/bureau/hotnews.php?dptid=376480000au180000&cid=3305）查詢或撥打青年住宅專線049-2222300洽詢。