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彰化糖鐵國家綠道獲景觀大獎 民眾可騎自行車挑戰「一日雙爐」
以「溪湖-溪州糖業歷史國家綠道系統串聯計畫」獲台灣景觀大獎的彰化縣政府今天發布新聞稿表示，利用自行車道串聯羊肉爐大鎮溪湖鎮、溪州鄉，民眾到彰化可挑戰「一日雙爐」。
彰縣府說，計畫在620件參賽作品中脫穎而出，獲設施環境類佳作，將彰化獨特糖鐵文化及田園風光呈現給全國民眾。
彰化縣長王惠美表示，這條全長15.5公里自行車道串聯溪湖、溪州，沿途可飽覽田園風光，路線坡度平緩，騎行不會太費力，適合親子同遊，騎完又可以進補羊肉爐。
她說，彰化羊肉產量全國第一，溪湖、溪州羊肉爐名聞遐邇，去年啟用的彰化糖鐵國家綠道自行車廊道有「羊肉爐大道」美名。
縣府城市暨觀光發展處表示，計畫透過保留與重現糖鐵遺址，重新賦予糖鐵遺構新生命，獨特鐵道風情及田野風光已吸引許多國內、外自行車友騎乘體驗。
另外，為增加民眾租借自行車便利性，縣府在綠道兩端溪湖糖廠及溪州森林公園設MOOVO公共自行車租借站。
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