中友埔里農莊涉違法開發 南投重罰60萬駁回申請

中友百貨相關企業森形埔里農莊在南投埔里一新里進行旅館等遊憩設施開發案，但地方指控業者濫伐山林，破壞水土保持，恐危害珍稀保育魚種台灣白魚的棲地；監督盟等環團今也開記者會進一步質疑該開發案，未來恐超抽地下水及排放汙水。

埔里農莊表示，開發案均依法申請，且尚在規畫初期，對環境影響均有專家學者參與，相關資料也依法公開；南投農業處則表示，已駁回該茶品園區申請案，針對業者違法開挖山坡地，除了重罰60萬元，並勒令全面停工，並持續會勘追蹤。

埔里農莊在一新、合成、廣成里等地購置大面積土地，擬興建大型旅館、休閒農場及遊憩區，但因開發地點在珍稀保育魚種「台灣白魚」棲地上游，居民憂心破壞生態環境，抹滅長期復育白魚的心血，也恐影響民生、灌溉用水，地方反對。

今年初，當地居民更指控該起開發案濫伐山林，並發現業者在刣牛溪床建造多道攔砂壩蓄水，在野溪內栽種逾20株落羽松，恐阻礙野溪排洪；此外，業者更私自開挖上方的山坡地開闢施工便道，嚴重破壞山區水土保持，向縣府檢舉違法。

縣府農業處3月兩度派員會勘，確認水尾段1-800、1-29、1-30、1-32地號土地，經會勘發現野溪及山坡地坑溝均有拓寬，卻未提出申請，明顯違反「水土保持法」；而在野溪設結構物阻礙排洪部分，因業者強調有沉砂防災、淨化水質等仍待釐清。

監督盟與多個環團今也於立法院開「中友集團破壞山坡地 危害白魚棲地」記者會，痛批業者違法開挖埔里地區山坡地、私設攔砂壩等，破壞復育有成的白魚棲地及水源，進一步質疑未來超過百公頃的大開發營運恐會超抽地下水及排放汙水。

埔里農莊表示，開發案均依法申請，且尚在規畫初期，對環境影響均有專家學者參與，相關資料也依法公開。而地方質疑園區用水，水井均合法申請，也有請專業技師監測水井回水，依據監測結果，地下水位回升快速，地下水仍屬豐沛無虞。

針對各界質疑開發案砍伐山林，業者澄清是進行「次生林」整理，有助於土地保護和復育，增進生物多樣性，可改善森林結構、促進植被復原；近年也無償提供私有地供水保局整治刣牛坑溪，與在地合作協助推行筊白筍有機耕作，共存共榮。

中友百貨公司則表示，森形埔里農莊為中友百貨參與投資的公司，是一家獨立的法人公司，所有營運及相關事宜皆由農莊專業經理人為主，中友百貨支持並尊重森形埔里農莊朝「里山倡議精神」為未來目標發展。