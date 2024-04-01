清明連假遊台中山城 不塞車小撇步報您知

本周四就是清明連續假期，警方將於本月4日起4天，執行清明期間交通疏導勤務，針對轄內豐勢路、中興嶺圓環路段、台8線東關路段、東勢林場沿線（勢林街）、大雪山沿線（中坑路）、東豐綠廊自行車道周邊道路、新社區第3公墓周邊道路等易壅塞路段，每日上午10點至12點、下午4點6點，加強交通疏導及違規取締。

東勢警分局指出，清明節期間預期會出現北往南返的車潮，除了民眾返鄉清明祭祖，山城地區有石岡水壩、東勢林業文化園區、東勢林場風景區、客家文化園區等，也是民眾出遊踏青好去處。

轄區也是民眾前往大雪山森林遊樂區、谷關風景區等景點必經路線，因此東勢警分局特別針對東勢大橋二端、豐勢路、明德路、新社區協中街、中93與中95路口等交通要道，規劃警力執行定點或機動交通疏導，隨時監控轄區各主要幹道車流狀況。

東勢警分局提醒，民眾傍晚陸續返家時，車流可能匯集在東勢大橋、東關路及協中街，建議要走國道1號北上的駕駛人，可以走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞的情形。

東勢分局分局長林中興表示，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，務必小心行駛，並牢記「路口慢看停，行人停看聽」，保護自己也保護他人安全。

另外，清明節期間還是要提醒民眾勿酒後駕車、危險駕駛及嚴重超速、闖紅燈等重大交通違規，若發現路況壅塞或交通事故，請立刻撥打110報案或隨時注意收聽警廣路況報導，備妥替代路線，快樂出遊、平安回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康