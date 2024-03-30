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中市多元化計程車逾3400輛 交通局：請認白底紅字車牌

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市多元化計程車隊自2019年上路後，目前共有13家業者，多元化計程車車輛數超過3400輛。圖／台中市交通局提供
台中市多元化計程車隊自2019年上路後，目前共有13家業者，多元化計程車車輛數超過3400輛。圖／台中市交通局提供

台中市多元化計程車隊自2019年上路後，目前共有13家業者，多元化計程車車輛數自去年7月以來增加400多輛，至今年3月已超過3400輛，占台中市整體計程車數量37%，顯見多元化計程車的彈性服務受消費者重視。交通局提醒，民眾有搭車需求時，務必選擇搭乘合法經營的計程車，保障乘車安全及權益。

交通局指出，多元化計程車有別於傳統計程車，不是黃色車身，也沒有車頂燈，乘客需透過預約平台叫車，透過預約平台媒合，同時預告車資，但多元化計程車依規定不得巡迴攬客，也不可於計程車招呼站排班及占用計程車招呼站格位；台中市多元化計程車隊上路後，歷經4次公告徵選，全市共有13家多元化計程車業者。

交通局表示，台中市合法的營業計程車，車牌皆為白底紅字，不論一般黃色計程車及多元化計程車都可從車牌辨識，隨著多元化計程車車輛數逐步增加，市府協助網路平台代僱駕駛合法加入計程車經營環境，合法業者受政府監督，如有搭乘糾紛時，政府即可適時協助，確保民眾搭車權益。

交通局提到，坊間有自用車車主私下成立叫車群組攬客，違反公路法，也影響乘客權益，違規駕駛除依「公路法」吊扣駕照及車輛牌照4個月外，同時處以10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，民眾若有搭車需求，務必搭乘合法計程車，同時選擇合法計程車業者所提供的叫車軟體，切勿以非法網路群組叫車，保障乘車安全及權益。

台中市 網路 計程車

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