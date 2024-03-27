開花不到3成...彰化龍眼荔枝今年減產7成 農業部公告可申報災害現金救助

彰化縣龍眼和荔枝等果樹今年開花率不佳，農民反映減產逾7成，縣府農業處處長邱奕志表示，近6年中有4年彰化縣的荔枝、龍眼都受氣候衝擊而受災，今年又受2月高溫影響將會減產，農業部已公告彰化縣荔枝及龍眼已符合農業天然災害現金救助標準，農民可向各公所申報補助。

社頭鄉長蕭浚二表示，今年龍眼樹花開不到3成，龍眼肯定要大減產了，不只龍眼不開花，荔枝一樣沒開花，應和氣候異常有關，預期今年應沒多少龍眼可買了。

田中鎮蜂農陳嘉誠說，今年幾乎收不到什麼蜜了，因為龍眼花今年開很少，幾乎只有2、3成，相較去年花很多，通常今年花就會開得少，只是沒想到少這麼多。

彰化縣政府與台中農改場等單位最近已視察龍眼和荔枝生長情形，向中央通報相關災情，農業部已公告彰化縣因今年2月高溫致荔枝及龍眼已符合農業天然災害現金救助標準，受災面積達20%以上者，3月27日起至4月8日可向各公所提出申請現金救助，玉荷包、糯米等新品種荔枝每公頃救助10萬元；黑葉荔枝及龍眼每公頃救助6萬2千元。

邱奕志表示，龍眼和荔枝災損地主要在八卦山脈沿線的社頭鄉、田中鎮、二水鄉、員林市、芬園鄉、花壇鄉等鄉鎮，彰化縣龍眼種植面積約730公頃、荔枝930公頃。除荔枝及龍眼受災，連帶蜂農也受蜂蜜減產影響，縣府也盼中央能建立高風險受災作物農民的後續輔導機制，縣府將會配合協助農民面對氣候逆境，共渡難關。

而彰化縣也公告為農業天然災害低利貸款地區，欲申借貸款農民可向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。