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不再免費！合歡山停車場清明連假收費 杜鵑花季交管4月中啟動

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
合歡山3處停車場訂4月4日開始收費，汽車當日最高上限300元，盼能提高停車場周轉率，降低環境負載量。圖／林業保育署南投分署提供
合歡山3處停車場訂4月4日開始收費，汽車當日最高上限300元，盼能提高停車場周轉率，降低環境負載量。圖／林業保育署南投分署提供

合歡山除了能觀星，還能看日出、賞花、追雪，一年四季都是國內熱門的高山景點，過去由於山區停車位有限且不收費，常遭遊客長時間占用，林業保育署南投分署為提高停車周轉率，規畫在昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場進行收費，3月底完成設施建置及測試，預計4月4日開始營運迎接今年杜鵑花季。

林業保育署南投分署表示，目前合歡山停車場進度順利，已要求廠商於3月底完成設施建置及測試，期待能於今年杜鵑花季啟動前實施，收費費率為汽車周一至周四（不含例假日）每小時50元、周五至周日（含例假日）每小時60元，當日最高上限300元；機車每次20元，停車前15分鐘內有免費緩衝措施，盼能提高停車場周轉率，降低環境負載量。

南投分署強調，整個收費費率已報由南投縣政府審議核定，待收到核定回覆後，近日內應該會啟動合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場收費制度，預計4月4日營運；此外，由於停車場採24小時全天運作，天文團體及觀星客所擔憂停車設施釀光害的問題，已完成場內燈源減光、設遮罩，減少光源外散，下午5時後熄燈，兼顧行車安全與觀星需求。

每年4至6月是合歡山杜鵑花季，考量上山賞花遊客車輛眾多，公路局中區養護分局指出，今年花季交通管制由4月13日（六）開始至6月16日（日），實施兩個月，除台14甲線翠峰至大禹嶺雙向假日實施高乘載與流量管制，今年考量合歡山3座停車場於花季正式收費，也取消台14甲線南投端3處路肩停車，停車管制將更為嚴格，呼籲遊客用路人要注意，以免違停受罰。

停車場 合歡山 杜鵑花

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