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南投市省下近億元 將改善圖書館、增加公園親子設施

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市公所去年度結餘9600多萬元，市長張嘉哲表示，將強化圖書館、公園親子設施，讓民眾看見南投市進步。圖／南投市公所提供
南投市公所去年度結餘9600多萬元，市長張嘉哲表示，將強化圖書館、公園親子設施，讓民眾看見南投市進步。圖／南投市公所提供

南投市公所近日結算去年收支情形，市庫節餘近1億元，南投市長張嘉哲說，市公所建設將更貼近民眾需求，包括興建中的市立圖書館將做最完善內部設計、5處公園增設親子設施、興建大型親子公園、市立幼兒園搬新家、興建寵物公園，將南投市打造為宜居的教育城。

南投市公所表示，根據公所主計室統計，112年度歲計賸餘約9600萬元，來自稅課收入、人事費賸餘等。市長張嘉哲上任後，建設、政策施政目標，多達三十多項，包含硬體建設、社會福利、親子教育。

社會福利方面，包含生育津貼加碼到3萬元，加上縣府1萬元就有4萬元、重陽禮金從800元提高至1500元、長輩共餐加值計畫每餐增加25元加菜金、喪葬慰問金每人5000元及提高鄰長為民服務費等。

交通建設方面，南投市智慧型路邊停車收費制度已經在3月上路，市區停車更方便；每年裝設120處監視器，讓社區治安、交通更有保障，中山公園兒童遊戲場啟用及振興里風雨球場完工，方便親子運動休閒。

未來，把錢用來興建中的市立圖書館將做最完善內部設計、5處既有公園增設親子設施、興建大型親子公園，包括國道三號高架橋下滑步車公園、市立幼兒園搬新家、興建寵物公園、寵物葬區等。

張嘉哲說，團隊會繼續努力，持續精進南投市的教育環境，將南投市當成一所大學校，公所開源節流，節餘的錢會投入建設，讓大家看見南投市持續進步。

南投市3月實施路邊停車收費，停車不再一位難求，讓民眾相當有感。圖／本報資料照片
南投市3月實施路邊停車收費，停車不再一位難求，讓民眾相當有感。圖／本報資料照片
南投市公所利用國道三號高架橋下空間，打造市內首座風雨球場，讓民眾有更多運動休閒去處。圖／南投市公所提供
南投市公所利用國道三號高架橋下空間，打造市內首座風雨球場，讓民眾有更多運動休閒去處。圖／南投市公所提供

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