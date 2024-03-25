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台中大里頭汴坑溪魚群又暴斃 有汙染卻找不到汙染源？
台中市大里區位在十九甲派出所前的頭汴坑溪，這兩天又出現大量魚群暴斃，市議員江和樹上午氣憤說，月前也有一次，環保人員曾採樣認為有重金屬汙染，但卻一直未找到汙染源，希望環保局應加把勁。
江和樹說，環保局以往把魚群暴斃解釋為氣候和溫度變化，但是長長的頭汴坑溪，別段的魚不會暴斃，別條溪同樣氣候也沒有死，但一經過大里工業區就大量死亡，而且都是在假日過後發生，就不得不讓人懷疑是否有工廠趁假日時偷排未經處理的廢水。
他說，以往他和志工們還會下水協助清魚屍，但因為已採檢發現有重金屬汙染，為免健康受影響，他和志工們現不會去打撈，已通知第三河川局處理，另也通報環保局了解。
環保局長陳宏益說，待進一步了解再對外表示看法。
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