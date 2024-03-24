7公里33處嚴重災損 南投力行產業道路啟動修復工程

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路是沿線3村6部落主要道路，也是台14甲線雪季期間重要替代道路，去年卡努風災受創嚴重，南投縣政府近期啟動修復工程，第一階段7公里有33處嚴重災損，預計明年1月完工。居民擔心復建遇到颱風、豪雨導致工程延宕，更怕農產品外運受阻，影響部落生計。縣府表示，將加強監控，並規畫替代道路。

力行產業道路北起仁愛鄉與台中市和平區交界，往南銜接至台14線甲線，全長53.23公里，為台灣最長、海拔最高的鄉道，也是發祥、力行、翠華3村及華崗、翠巒、紅香、力行、慈峰、瑞岩6大部落主要對外聯絡要道，沿線地質破碎，又因颱風、豪雨受損，崎嶇難行還經常中斷。

南投縣府近年投入數億元，修復災損路段，全線改鋪瀝青混凝土路面，農產運輸、居民出入更安全。去年7月杜蘇芮颱風導致道路坍方，8月卡努風災豪大雨，力行產業道路柔腸寸斷。縣議會最近通過縣府追加減預算，歲出追加預算75.69億元，創下南投縣新高，行政院工程會核定公共設施復建經費就高達53億餘元。

縣府啟動修復工程，第一階段為霧社端指標53至46公里大崩塌路段，長度僅7公里，卻有33處災損，都是路基流失、山壁崩塌，得花9700多萬元，預計明年1月完工。

高姓鄉民說，力行產業道路受損嚴重，修復耗費時間，更擔心今年豪雨、颱風拖延修復進度。縣府表示，力行產業道路經常性崩坍區，將加強遠端攝影管理及雨量監測，提早預警搶通，另規畫替代路段，讓沿線村落農產品可以順利運出。