中市去年酒駕死傷全國第一 議員批酒駕防制對策嚴重失靈

交通部公布2023年全國酒駕死傷人數統計數字，全台縣市多數遞減，台中市卻增加409人，相較前年增加近4成，酒駕事故導致死傷人數更是全國之冠。民進黨中市議員張家銨批評，市府的酒駕防制對策已經嚴重失靈，必須立即提出新的對策。

中市府指出，警察局在易酒駕路段多點全面攔檢違規車輛，取締違規強度六都第一，並加強運用廣播、社群臉書宣導民眾酒後不開車，同時與計程車業者合推代駕服務。

議員張家銨說，台中市去年中才因酒駕死傷人數暴增，遭網友諷為「酒駕之都」，市府當初提出各項策略，未料一整年統計結果出爐，酒駕事故的死傷人數不減反增，甚至位居全國第一，市府的酒駕防制政策要進行調整。

張家銨說，台中市過去強化執法量能、加強取締、全面路檢易發生酒駕的地點、時段，但單純嚇阻式的做法，恐沒辦法達到全面的防制效果，酒駕的預防勝於治療，市府如何延伸防制對策，阻斷飲酒後的駕車行為，是接下來需要思考的預防方向之一。

警察局指出，警察局在易酒駕路段多點全面攔檢違規車輛，經統計去年執法成效，台中共取締酒駕違規8183件，強度六都第一；另日前啟動為期3周的「酒後駕車大執法」專案勤務，共取締400件酒駕，移送法辦163人。

警察局表示，依道安資訊查詢網資訊，全國整體酒駕死傷人數在112年均有增加趨勢，其中台中112年酒駕案件導致34人死亡，較111年同期37人，減少3人，市府將持續強力執法，利用多元、分群、分眾宣導，強化民眾交通安全概念。

交通局指出，市府除不定期專案取締，也加強運用廣播、社群臉書宣導民眾酒後不開車，同時與計程車業者合推代駕服務，目前台中已有10家代駕業者，取得推薦標章資格的駕駛人共61位。市府也針對酒駕累犯舉辦生命禮儀課程講習，將上課教室布置成告別式會場，讓累犯體會生命無價的震撼教育。