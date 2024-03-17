白沙屯媽祖繞境恐破25萬人 民俗專家提醒首日最要注意這件事

白沙屯媽祖進香明天凌晨起駕，民俗專家、台中教育大學副教授林茂賢提醒，依去年情形，第一天人潮多，食物供應可能不足，沿途便利商店食品也會被搶購一空，他建議要跟隨的學生最好自備簡單乾糧，將食物留給需要的人。

林茂賢在臉書表示，國家重要民俗文化資產白沙屯媽祖進香，3月18凌晨起駕，今年報名人數已達18萬人，加上未報名參加者，進香人數將超過25萬人，他說依去年情形，第一天將因人潮眾多，食物供應可能會不足，沿途便利商店食品也會被會搶購一空。

他建議想參加進香隊伍的學生自備簡單乾糧，將食物留給需要的人，也建議有意供食的信眾，可選擇起駕日或周末、周日人潮最多時供應。

林茂賢表示，想體驗一日隨香的學生，建議搭乘火車到白沙屯火車站，再跟著神轎起駕隨行。預計天亮時會抵達苑裡火車站附近，預計周一下午在台中海線地區，他強調這是推測時間，學生可以搭區間車前往，媽祖駐駕後再搭車返回學校。

台中市清水警分局今天說明，白沙屯媽祖鑾轎預計18日下午4點抵達清水區，由清水警分局接駕，至19日上午12點許，由沙鹿區離開繼續往南。