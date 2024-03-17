快訊

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

有助減少發炎、降低膽固醇 6種香料富含抗氧化劑有利心臟健康

白沙屯媽祖繞境恐破25萬人 民俗專家提醒首日最要注意這件事

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖每年繞境吸引很多人跟隨，沿途會有許多溫韾感人畫面。圖／本報資料照片
白沙屯媽祖每年繞境吸引很多人跟隨，沿途會有許多溫韾感人畫面。圖／本報資料照片

白沙屯媽祖進香明天凌晨起駕，民俗專家、台中教育大學副教授林茂賢提醒，依去年情形，第一天人潮多，食物供應可能不足，沿途便利商店食品也會被搶購一空，他建議要跟隨的學生最好自備簡單乾糧，將食物留給需要的人。

林茂賢在臉書表示，國家重要民俗文化資產白沙屯媽祖進香，3月18凌晨起駕，今年報名人數已達18萬人，加上未報名參加者，進香人數將超過25萬人，他說依去年情形，第一天將因人潮眾多，食物供應可能會不足，沿途便利商店食品也會被會搶購一空。

他建議想參加進香隊伍的學生自備簡單乾糧，將食物留給需要的人，也建議有意供食的信眾，可選擇起駕日或周末、周日人潮最多時供應。

林茂賢表示，想體驗一日隨香的學生，建議搭乘火車到白沙屯火車站，再跟著神轎起駕隨行。預計天亮時會抵達苑裡火車站附近，預計周一下午在台中海線地區，他強調這是推測時間，學生可以搭區間車前往，媽祖駐駕後再搭車返回學校。

台中市清水警分局今天說明，白沙屯媽祖鑾轎預計18日下午4點抵達清水區，由清水警分局接駕，至19日上午12點許，由沙鹿區離開繼續往南。

便利商店 火車站 白沙屯媽祖

延伸閱讀

白沙屯媽祖將起駕 台中停留最久路段清水警彈性交通管制

白沙屯媽起駕預計19日進台中！交通管制時間出爐

2024白沙屯媽祖進香完整資訊！「粉紅超跑」日程、路線公開 住宿、穿著、行李、禁忌一次看

超出預期！179971人報名白沙屯媽祖進香 廟方驚：這數字順著唸倒著唸都一樣

相關新聞

中市8萬株校樹 民代促編專款健檢

台中大新國小鐵刀木因褐根病倒塌，砸毀路過4車，南屯國小路樹也因大雨倒塌，傷及路過機車騎士，通學步道路樹危機四伏。中市議員...

白沙屯媽祖繞境恐破25萬人 民俗專家提醒首日最要注意這件事

白沙屯媽祖進香明天凌晨起駕，民俗專家、台中教育大學副教授林茂賢提醒，依去年情形，第一天人潮多，食物供應可能不足，沿途便利...

連日空氣品質不良 彰化沿海二林、大城紅色警示

連日來，中部空氣品不佳，彰化縣大城、二林今天都是「紅色警戒」等級，預定明天才會好轉，彰化縣環保局除請台中火力發電廠降載，...

白沙屯媽祖將起駕 台中停留最久路段清水警彈性交通管制

國內宗教盛事之一白沙屯媽祖進香活動，明天凌晨出發徒步到雲林縣北港朝天宮進香，進香路線將行經台中市清水警分局轄區，是媽祖鑾...

中央釋善意 彰化伸港青宅露曙光

彰化伸港青年住宅卡關多時，主要是都市計畫由國宅專用區變更為住宅區卡關，彰化縣長王惠美與立院副院長江啟臣前天拜會行政院副院...

豐原門面無光 台鐵高架橋下長草、護欄破

豐原鐵路高架化多年，高架軌道下方兩側的綠空廊道，變成自行車道與停車場，還有山櫻花植栽，不過高架軌道下方荒煙漫草、墩柱遭塗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。