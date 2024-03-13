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地方求助白沙屯媽祖 行經彰化三姊弟挨撞路口能顯神蹟

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
白沙屯媽祖進香如果走海線，通常都會經過彰化三姊弟挨撞的伸港鄉美港公路與建國路口，地方希望白沙屯媽祖行經時，能庇佑兩姊妹早日康復 。記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽祖進香如果走海線，通常都會經過彰化三姊弟挨撞的伸港鄉美港公路與建國路口，地方希望白沙屯媽祖行經時，能庇佑兩姊妹早日康復 。記者黃仲裕／攝影

彰化縣陳姓三姊弟上月22日在美港公路（台61乙）與建國路（台17線）路口被撞飛，其中姊妹均仍在醫院搶救，由於往年白沙屯媽祖進香時，去程或來程幾乎都會行經路口，除了兩姊妹家人外，白沙屯周邊的一些社群，也期待白沙屯媽祖加持庇佑下，出現神蹟，讓姊妹早日康復。

彰化縣議員賴清美說，如果白沙媽祖走海線，幾乎都會經過美港公路與建國路口，她幾乎都在路口接駕，並一路隨香，希望今年白沙屯媽祖會再經過，除了庇佑兩姊妹早日康復外，也祈求媽祖行經之處平安，無災無厄。

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖預定18日凌晨起駕，進行9天8夜進香活動，預定23日抵達雲林縣北港朝天宮，26日回鑾拱天宮，彰化警方推估抵彰化的時間，去程可能落在19日、回程25日。

雖然有粉紅超跑美名的白沙屯媽祖，行進路線飄忽不定，但依往年經驗，如去程走海線、回程就會走山線，若去程走山線、回程就會走海線，而海線一般都是走台17線，因此行經三姊弟挨撞的美港公路與建國路口可能性極高。

白沙屯媽祖進香期間，每年都會有很多信眾帶著病痛難癒的家人，沿路跪在媽祖轎前或者躦轎下，期求媽祖加持出現神蹟，一直是令信眾津津樂道。在三姊弟挨撞後，一些白沙屯媽祖周邊社群，即紛紛祈求白沙屯媽祖庇佑兩姊妹，早日脫離險境、身體早日恢復康復，網友也紛紛為她們加油。

兩姊妹醫院搶救第20天，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊今天宣布「陳家姊姊已經醒了」，彰化秀傳神經外科主任鄭均洹和她的姑婆一起去看她的時候，讓她睜開眼睛和閉上眼睛，還有跟她說聽得懂就眨兩下眼睛，她都可以照做了。

至於在彰基救治的9歲妹妹，昏迷指數仍維持3。院方表示，她目前升壓劑已經全部拿掉，兩邊胸管已經拔除，生命跡象逐步穩定，會依照陳小妹妹的情況，並會安排專科醫師給予高氧壓治療，也評估後續「神經再生療法」治療的可能，總院長陳穆寬 指示，會用最適合陳小妹妹的治療方式，不計成本。

在醫院全心全力治療的同時，很多信眾就會求助神佛，陳姓姊妹的姑婆說，由於白沙屯媽祖去程或回程的預定路線，極可能會行經伸港美港公路與建國路口肇事路，祈求白沙屯媽祖庇佑姊妹能夠平安度過難關。

白沙屯媽祖從18日起，進行9天8夜進香之旅，如果走海線極可能經過彰化三姊弟挨撞的伸港鄉美港公路與建國路口，地方希望白沙屯媽祖行經時，能庇佑兩姊妹早日康復 。本報資料照片
白沙屯媽祖從18日起，進行9天8夜進香之旅，如果走海線極可能經過彰化三姊弟挨撞的伸港鄉美港公路與建國路口，地方希望白沙屯媽祖行經時，能庇佑兩姊妹早日康復 。本報資料照片
白沙屯媽祖進香如果走海線，通常都會經過彰化三姊弟挨撞的伸港鄉美港公路與建國路口，地方希望白沙屯媽祖行經時，能庇佑兩姊妹早日康復 。記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽祖進香如果走海線，通常都會經過彰化三姊弟挨撞的伸港鄉美港公路與建國路口，地方希望白沙屯媽祖行經時，能庇佑兩姊妹早日康復 。記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽祖從18日起，進行9天8夜進香之旅，如果走海線極可能經過彰化三姊弟挨撞的伸港鄉美港公路與建國路口，地方希望白沙屯媽祖行經時，能庇佑兩姊妹早日康復 。本報資料照片
白沙屯媽祖從18日起，進行9天8夜進香之旅，如果走海線極可能經過彰化三姊弟挨撞的伸港鄉美港公路與建國路口，地方希望白沙屯媽祖行經時，能庇佑兩姊妹早日康復 。本報資料照片

妹妹 白沙屯媽祖

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