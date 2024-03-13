地方求助白沙屯媽祖 行經彰化三姊弟挨撞路口能顯神蹟

彰化縣陳姓三姊弟上月22日在美港公路（台61乙）與建國路（台17線）路口被撞飛，其中姊妹均仍在醫院搶救，由於往年白沙屯媽祖進香時，去程或來程幾乎都會行經路口，除了兩姊妹家人外，白沙屯周邊的一些社群，也期待白沙屯媽祖加持庇佑下，出現神蹟，讓姊妹早日康復。

彰化縣議員賴清美說，如果白沙媽祖走海線，幾乎都會經過美港公路與建國路口，她幾乎都在路口接駕，並一路隨香，希望今年白沙屯媽祖會再經過，除了庇佑兩姊妹早日康復外，也祈求媽祖行經之處平安，無災無厄。

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖預定18日凌晨起駕，進行9天8夜進香活動，預定23日抵達雲林縣北港朝天宮，26日回鑾拱天宮，彰化警方推估抵彰化的時間，去程可能落在19日、回程25日。

雖然有粉紅超跑美名的白沙屯媽祖，行進路線飄忽不定，但依往年經驗，如去程走海線、回程就會走山線，若去程走山線、回程就會走海線，而海線一般都是走台17線，因此行經三姊弟挨撞的美港公路與建國路口可能性極高。

白沙屯媽祖進香期間，每年都會有很多信眾帶著病痛難癒的家人，沿路跪在媽祖轎前或者躦轎下，期求媽祖加持出現神蹟，一直是令信眾津津樂道。在三姊弟挨撞後，一些白沙屯媽祖周邊社群，即紛紛祈求白沙屯媽祖庇佑兩姊妹，早日脫離險境、身體早日恢復康復，網友也紛紛為她們加油。

兩姊妹醫院搶救第20天，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊今天宣布「陳家姊姊已經醒了」，彰化秀傳神經外科主任鄭均洹和她的姑婆一起去看她的時候，讓她睜開眼睛和閉上眼睛，還有跟她說聽得懂就眨兩下眼睛，她都可以照做了。

至於在彰基救治的9歲妹妹，昏迷指數仍維持3。院方表示，她目前升壓劑已經全部拿掉，兩邊胸管已經拔除，生命跡象逐步穩定，會依照陳小妹妹的情況，並會安排專科醫師給予高氧壓治療，也評估後續「神經再生療法」治療的可能，總院長陳穆寬 指示，會用最適合陳小妹妹的治療方式，不計成本。