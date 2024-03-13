台中巨蛋無捷運站 散場2措施因應

台中巨蛋前天風光開工，市長盧秀燕譽為重大市政最後一塊拼圖。不過，台中巨蛋沒有捷運設站，藍綠議員都擔心交通衝擊，距離最近的捷運橘線還在規畫中，規畫站點離巨蛋2公里遠，恐怕走到「鐵腿」。交通局長葉昭甫說，在橘線營運前，將以捷運綠線加上接駁車疏運，並規畫足夠的停車場，滿足需求。

台中巨蛋基地位於14期重劃區，原本就是房市熱門區域，鄰近抵費地標售，飆出單坪百萬天價，今年當地將有推案熱潮，巨蛋加持下，當地房價已「坐六望七」。

北、高大小巨蛋都有捷運設站，台中巨蛋無捷運設站規畫，最近的站點為規畫中的捷運橘線水湳轉運中心站，直線距離約2公里；不過，交通局估計，橘線正在進行可行性研究，未來核定後，工期約13年，實際通車期程仍難估算。

台中巨蛋位於洲際棒球場與興建中的水湳轉運中心中間，靠近台74線、國一中清交流道，尖峰時常塞車，洲際球場周邊有兩大商場開發中，加上水湳園區重大建設，未來假日出現大量人潮，議員擔心上演交通噩夢。

交通局表示，國一與台74線銜接工程今年上半年完工，可紓解周邊車流；未來巨蛋周邊交通將依照使用強度規畫，巨蛋、洲際球場與水湳轉運中心，有大規模停車場，彼此距離約1.5公尺，可透過停車轉乘因應。

葉昭甫說，巨蛋、洲際球場若有大型賽事、活動，可搭配捷運綠線文心崇德站、松竹站與水湳轉運中心，加上客運接駁車疏散人潮；若同時舉辦大型活動或商場周年慶時，將採取交通管制，避免周邊過度擁擠。

國民黨議員黃馨慧說，巨蛋散場時，短時間上萬人湧出，如何快速疏散，交通局得仔細規畫。民進黨議員謝家宜表示，長期來看，捷運橘線應加速完工，搭配完善的人行步道、客運接駁，才能解決快速疏散人潮。