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去年營業額較前年衰退約兩成 中科：2期擴建8月提供台積電使用

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中部科學園區管理局今宣布，去年營業額9383.96億元，較前年衰退19.78%。圖／中科提供
中部科學園區管理局今宣布，去年營業額9383.96億元，較前年衰退19.78%。圖／中科提供

中部科學園區管理局今宣布，去年營業額9383.96億元，較前年衰退19.78%，原因是因受全球通膨、升息及終端市場需求疲軟，致產業供應鏈持續調整庫存等因素影響下。不過，去年仍屬歷年同期第三高。

再就園區主要產業分析，積體電路產業受全球整體經濟環境影響，終端電子產品需求疲弱，客戶端持續進行庫存調整及改採更先進製程，廠商產能利用率下滑，營業額雖衰退23.40%，但廠商持續布局特殊製程，透過技術多樣性實現差異化，以提升產能利用率。

但是，今年將積極推動包括配合半導體先進製程技術及前瞻產業布局，推動中的台中園區擴建2期計畫，預計8月提供土地供廠商（台積電）申租使用。

另外，電腦及周邊產業受惠廠商擴增產能及美國市場電動自行車訂單增加，營業額成長21.27%；生物技術產業受惠新藥逐步打開市場及隱形眼鏡市場回溫，營業額成長15.12%；光電產業受惠全球面板產能供給減少，在供需結構改善下，電視面板報價提高，營業額成長0.11%。精密機械產業因客戶面臨庫存去化壓力，對設備的採購出現遞延或調降資本支出，營業額衰退7.69%。

中科說，去年引進高科技廠商20家，包含精密機械及生物技術各5家、積體電路及光電各2家、電腦周邊1家、其他科學事業4家及園區事業1家；投資總金額22.74億元，再加計擴廠及增資案485.86億元，合計投增資總額達508.6億元。

展望今年，全球經濟前景雖仍受地緣政治風險、各國央行貨幣政策走向等不確定因素影響，半導體供應鏈庫存水位趨於正常，產能利用率可望提升，且中科積極擴建園區及招商，持續輔導廠商進駐營運，科技大廠亦持續布局先進製程，預估中科營業額將可成長。

半導體 庫存 電路

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