不是新車過火！南投「重量級」迎親車隊超霸氣
名車、超跑組隊迎親，近年屢見不鮮。南投草屯更有民眾別出心裁，一次出動6輛、每輛上看600萬元的嶄新瑞典進口卡車，組成「重量級」迎親車隊，陣仗不輸豪車車隊，目擊民眾直呼「太霸氣」，拍照留念，記錄這「隆重」難得的一幕。
南投攝影玩家吳宗鴻昨天開車行駛於台14線中潭公路，路過草屯陳府將軍廟時，看見廟前廣場停放了6輛全新的大卡車，由於它們斜斜的一字排開，相當整齊，且每輛車的車頭都掛上了紅色彩帶及鮮豔花圈，畫面吸睛，因此下車拍照記錄。
吳宗鴻說，他本以為是公司行號買新車，因此按照民間習俗，先將新車開到寺廟「過火」求一路平安，沒想到，一問竟然是要去娶親，如此「隆重霸氣」的迎親，相當罕見，他抓緊機會拍照記錄這「重量級」車隊，也為這對新婚佳偶獻上祝福。
而他之後將「重量級」迎親車隊的畫面放上網路分享，眼尖網友更發現，這卡車來頭不小，是瑞典進口的SCANIA G500，而其全新車連同選配，每輛上看6、700萬元，堪比豪華進口轎車或超跑，一次6輛總價少說4000萬元，同樣價值不斐。
此外，也有網友好奇新人的背景，猜測新郎家中應該是從事運輸或工程相關行業，才會用大卡車組迎親車隊；也有不少人誇讚他的攝影技術很棒、「大開眼界」等。
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