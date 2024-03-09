家鄉有愛心企業家 出資埔心社區宮廟拍片今開鏡

彰化縣埔心鄉流傳300多年太子元帥三兄弟幻化為三太子火，巡邏埔心庄頭護佑百姓，埔心社區理事長許增鏞出資拍攝傳奇故事，今在壽桃宮舉行開鏡典禮，預定15天殺青，4月間在電視頻道播出影片。

彰化縣少有社區出錢為信仰中心拍影片到電視頻道播放，今開鏡典禮場面盛大，區域立法委員謝衣鳯、彰化縣肉品市場董事長（前副縣長）洪榮章、鄉長張佩瑩、埔心壽桃宮管理委員會主任委員黃麗蓉、埔心鄉愛心企業家兼社區發展協會理事長許增鏞等數十人出席，祭拜祝禱時主爐「發爐」，眾人解讀「三位太子爺很開心」。

許增鏞說，埔心鄉位居彰化縣中心，綠野平疇，生態自然環境優美，人文歷史豐富，適合騎自行車慢遊，他邀請電視台演員拍攝埔心村信仰中心壽桃宮傳奇故事，希望藉此帶動埔心村乃至埔心鄉的觀光旅遊。

埔心鄉流傳金吒、木吒、哪吒三位太子元帥幻化三太子火護佑鄉民，1965年埔心村長許墩籌措興建壽桃宮，從縣內二水鄉桃山廟分靈太子元帥三兄弟到壽桃宮接受祀奉， 1993年時禮聘古蹟彩繪修護大師陳文俊、陳敦仁重修宮廟建築。