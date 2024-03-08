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台南推「樂活鯤喜灣」遊程美食 南區大餐一桌只要3800元

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南南區推出「樂活鯤喜灣」遊程美食。記者周宗禎／攝影
台南南區推出「樂活鯤喜灣」遊程美食。記者周宗禎／攝影

台南市「2024樂活鯤喜灣」宣布今年在南區鯤鯓、喜樹及灣裡三地舉行。市府與南區區公所今天舉辦活動宣傳會，展出特色手工藝品與風味餐，歡迎大家23、24日到台南實際體驗。

市長黃偉哲表示，今年已第15年的樂活鯤喜灣活動，在地方團體投入與集思廣益，推出陶藝展、創意遊程、親子活動及風味餐，活動多元有趣味感，邀請民眾來報名參與鯤喜灣年度盛事，保證好吃好玩好逛好買，滿載而歸。

南區區長蕭琇華指出，今年特地規畫「祈福敲鐘送平安龜糕點」，將喜樹地區獨有的文化元素「龜醮祭典」結合敲鐘祈福，向神明祈求平安，也彰顯台南被譽為「眾神之都」的宗教文化底蘊。

台南西南沿海鯤鯓地區400年來地理環境變遷、都市發展具獨特空間紋理及景觀風貌。台南市政府111年4月公告「台南安平暨鯤喜灣歷史街區」為台南第6個歷史街區。

蕭琇華表示，這次規畫鯤喜灣3地社區遊程，從古厝到農田，每個景點皆具有獨特的在地風情，讓參加者近身感受在地風采。另在地萬皇宮廟埕舉辦的風味料理宴，以當地新鮮食材，呈現出豐富多彩的風味餐。今年適逢萬皇宮每12年（龍年）舉行一次的「三朝王醮大典」，廟方贊助100桌每桌1200元，參加者得以優惠價3800元享受價值5千元的風味料理。

「樂活鯤喜灣」遊程及美食宴名額有限，報名請上網https://reurl.cc/KXV9jn 或到南區區公所2樓人文課報名。洽詢電話06-2635498。

台南南區推出「樂活鯤喜灣」遊程美食。記者周宗禎／攝影
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台南南區推出「樂活鯤喜灣」遊程美食。記者周宗禎／攝影
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台南南區推出「樂活鯤喜灣」遊程美食。記者周宗禎／攝影
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