台南推「樂活鯤喜灣」遊程美食 南區大餐一桌只要3800元

台南市「2024樂活鯤喜灣」宣布今年在南區鯤鯓、喜樹及灣裡三地舉行。市府與南區區公所今天舉辦活動宣傳會，展出特色手工藝品與風味餐，歡迎大家23、24日到台南實際體驗。

市長黃偉哲表示，今年已第15年的樂活鯤喜灣活動，在地方團體投入與集思廣益，推出陶藝展、創意遊程、親子活動及風味餐，活動多元有趣味感，邀請民眾來報名參與鯤喜灣年度盛事，保證好吃好玩好逛好買，滿載而歸。

南區區長蕭琇華指出，今年特地規畫「祈福敲鐘送平安龜糕點」，將喜樹地區獨有的文化元素「龜醮祭典」結合敲鐘祈福，向神明祈求平安，也彰顯台南被譽為「眾神之都」的宗教文化底蘊。

台南西南沿海鯤鯓地區400年來地理環境變遷、都市發展具獨特空間紋理及景觀風貌。台南市政府111年4月公告「台南安平暨鯤喜灣歷史街區」為台南第6個歷史街區。

蕭琇華表示，這次規畫鯤喜灣3地社區遊程，從古厝到農田，每個景點皆具有獨特的在地風情，讓參加者近身感受在地風采。另在地萬皇宮廟埕舉辦的風味料理宴，以當地新鮮食材，呈現出豐富多彩的風味餐。今年適逢萬皇宮每12年（龍年）舉行一次的「三朝王醮大典」，廟方贊助100桌每桌1200元，參加者得以優惠價3800元享受價值5千元的風味料理。