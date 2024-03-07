藝人周思潔撞騎樓凸起水泥跌倒骨裂 中市府緊急改善

64歲歌手周思潔日前在台中街頭行走時跌倒，右膝蓋骨裂送醫，粉專小編貼出周思潔就醫照片，表示需休養3個月，緊急公告直播延期，並會向台中市府申訴。中市都發局副局長曾文誠、建設局主秘許獻鍾昨探視，關心周傷勢。周思潔也希望，未來不要再有人受傷。

周思潔日前在台中西屯，疑遇騎樓地面凸起水泥，踉蹌跌倒，整個人撲在地上，被醫師診斷右膝蓋骨裂，必須休養3個月；揚言要向台中市政府申訴，以免孕婦、老人或孩子也跟著受傷，後果不敢想像，「是否應該去整頓處理一下」。

都發局表示，有關事故地點，昨天在里長協助下，經取得雙方住戶同意即改善，也於昨天改善完成，將於今天恢復通行；周女士也建議，考量該位置是商圈且遊客行人眾多，建議該路段的騎樓能一併改善。

都發局說，市府自2010年起推動騎樓整平計畫，在民眾、里長、市議員與都發局團隊多方努力下，至2022年止已執行103條路段，共約15萬9000多公尺；去年度執行10條路段，預計今年3月31日完工。自市長盧秀燕上任至今，已向中央爭取補助總計達1億430萬元，累計補助金額為全國第一。