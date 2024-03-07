新冠疫情再起！台中今重啟46快打站 南屯老人打氣爆棚

疾管署監測資料顯示，國內新冠疫情年後再起，台中市2周內新增新冠併發症病例214人，今年累計逾749例。台中市政府今明兩天針對長者重啟46站新冠XBB疫苗快打站，其中南屯區接種站打氣爆棚，不但提早10分鐘，並緊急增加100張等候椅、加開2條打線因應。

台中市政府因應新冠疫情，今明兩天在台中29個行政區，針對65歲長者開設46站、118場次快打站，透過民政系統，發出約39萬張接種通知單。

南屯區長林秋萬說，南屯區快打站設於慈濟台中靜思堂，今天早上分三梯通知約4000人打疫苗，長者時隔一年多打疫苗，接種意願高，今天上午8時30分開打，部分長者提早前來，出現排隊現象，現場人員連忙請長者入坐等候，並提早10分鐘開打，近半小時內報到150人，現場緊急增加100張等候椅、原本2條打線，再加開2條打線因應，縮短長者等候時間，預估接種率超過2成。

疾管署統計，台中市今年至3月2日（上周六）累計新冠併發症749例，其中上上周第8周首度破百例，飆升到133例，上周第9周新增81例，二周內合計新增214例。

衛生局說明，65歲以下有意願施打疫苗的民眾，可以查詢衛生局官網查詢，也可在「台中市政府疫苗預約系統」預約；全台灣最美的台中市文心森林公園接種站也已啟動，即日起至4月28日，每周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，符合公費疫苗施打資格者無需預約，隨到隨打。