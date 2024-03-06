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2歲專班擠破頭 台中今年增50班

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市益民非營利幼兒園在去年底搬回新教室，環境不錯。圖／張芬郁提供
台中市益民非營利幼兒園在去年底搬回新教室，環境不錯。圖／張芬郁提供

台中市公共化幼兒園開辦2歲專班「擠破頭」，去年招生時有1782人備取，今年幼兒園線上登記預計9日起跑，議員表示，市府應針對需求增設2歲專班，去年部分幼兒園開學時，校舍還沒蓋好，只得臨時借校舍，應及早盤點。市府表示，今年已增加50班2歲專班，會再評估需求，新蓋幼兒園會等完工後再招生。

目前托育體制中，公托招收2歲以下嬰幼兒，公幼招收3至5歲幼童，但有些幼兒出生在年尾，導致已滿2歲但未滿3歲幼兒得安置在公托，教育局在公幼或非營利幼兒園增設俗稱「幼幼班」的2歲專班，卻供不應求。

議員張芬郁說，公共化幼兒園今年4月分兩階段招生，3至5歲班招生缺額4019人，部分公幼還得進行第3階段招生，但2歲專班卻「擠破頭」，備取人數高達1782人，顯見需求很大。

教育局表示，近年招生傾向顯示，2歲專班需求很大，中市今年已增設50個2歲專班，每班可收16人；大里霧峰區公幼，部分招生不足的班級，轉型設置2歲專班，今年有13班可收175人。

議員批評，市府增設公共化幼兒園，但應及早盤點，益民非營利幼兒園趕在去年8月開學，因為校舍工程來不及，只好借用益民國小教室辦學，導致教學互相干擾，今年又要開辦北屯區仁美、四張犁非營利幼兒園，不要重演匆促招生的窘境。

教育局表示，依施工期程，仁美、四張犁非營利幼兒園6月至8月陸續完工，為避免天候影響施工進度，將要求校方工程完工後，才會招收新生；將持續盤點各區幼兒園需求，滿足家長與幼童需要。

公幼 幼兒園 教育局

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