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南投市首座風雨球場 昨啟用

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投市公所向中央爭取撥用高速公路下的土地，斥資1200萬元打造市內首座風雨球場，昨天落成啟用並舉辦籃球賽。記者賴香珊／攝影
南投市公所向中央爭取撥用高速公路下的土地，斥資1200萬元打造市內首座風雨球場，昨天落成啟用並舉辦籃球賽。記者賴香珊／攝影

南投市雖是南投縣首邑，但公有籃球場屈指可數，市公所去年向中央爭取撥用包尾段高速公路下的土地，斥資1200萬元打造風雨球場，昨天落成啟用並舉辦首場球賽，公所表示，將積極規畫興設類似場地，也籲請民眾愛惜新球場。

南投市總人口達9.7萬人，居全縣之冠，卻長期缺乏體育設施，為市民詬病，一些市內籃球場多在校內，受限上課時間，公有球場在縣立體育場、中山公園、平山里集會所等各有1處，其餘集中在中興新村約有4處，民眾想打球得先搶場地，且有些僅為半場或水泥鋪面，甚至老舊。

為增加南投市運動場域，市公所向交通部高速公路局爭取，利用國道下土地興建風雨球場，經縣府協助，去年獲中央同意無償撥用3筆土地，斥資1200萬元打造為風雨球場，並在昨天啟用。

市公所表示，昨天啟用球場是市內首座風雨球場，設有2個全場，除了球框、球架、攔球網等基本設施，也增設安全防護墊、夜間照明設備等，民眾想打球不用再擔心天氣，隨時可使用。

南投市長張嘉哲則說，未來公所將積極規畫更多類似的場地，並確實整修市內體育設施，以滿足市民的運動需求；他同時呼籲民眾愛惜新球場，嚴格禁止烤肉、滑直排輪、使用滑板及腳踏車進入，以保護球場鋪面的完好。

南投縣 體育 高速公路

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