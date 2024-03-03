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斥資1200萬！南投市有風雨球場了 市長更允諾1事
南投市雖是南投縣首邑，但公有籃球場屈指可數，當地公所去年向中央爭取撥用包尾段的高速公路下的土地，斥資1200萬元打造風雨球場，今落成，並辦理首場球賽宣告啟用，公所表示，將積極規畫興設類似場地，但也籲民眾愛惜新球場。
南投市總人口達9.7萬人，居全縣之冠，曾是台灣省政府所在地，縣政府、縣議會及司法院檢也都落在該市內，雖是南投縣的行政中心，但不少體育設施環境缺乏又欠佳，為市民詬病，盼縣府及地方公所等協助改善，讓南投市更具首邑規模。
而過去市內籃球場多在校內，受限上課時間，一般人無法想打就打；公有球場雖於縣立體育場、中山公園、平山里集會所等各有1處，其餘多集中在中興新村約有4處，屈指可數，想打球得先搶場地，且有些僅為半場或水泥鋪面，甚至老舊。
為增加南投市運動場域，當地公所向交通部高速公路局爭取，利用國道下土地興建風雨球場，經縣府協助，去年獲中央同意無償撥用包尾段1030-11地號等3筆土地，斥資1200萬元打造風雨球場，今天落成，並辦理市長盃籃球賽宣告啟用。
南投市公所表示，今啟用場地是市內首座風雨球場，設有2個全場，除了球框、球架、攔球網等基本設施，也增設安全防護墊、夜間照明設備等，該場地鄰近市區在振興堤防、南投救難協會旁，民眾想打球不用再擔心天氣，隨時可前往使用。
南投市長張嘉哲則說，未來公所將積極規畫更多類似的場地，並確實整修市內體育設施，以滿足市民的運動需求；同時呼籲，球場用地嚴格禁止烤肉、滑直排輪、使用滑板及腳踏車進入，以保護球場舖面的完好，希望民眾一起愛惜使用新球場。
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