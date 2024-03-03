泰安櫻花季活動今湧6千名遊客 入夜估破萬

今天周日天氣放晴氣溫回暖，台中后里泰安櫻花季現場今天中午前已湧進6000多人賞花，警方預估到晚上會破萬人，包括賞夜櫻遊客。

大甲警分局表示，泰安櫻花季目前以228當天遊客人數最多，當天約1萬6000人到場賞花，今天到目前為止約6000多人，到晚上會破萬人。

泰安櫻花季附近管制交通和車輛進入，許多遊客今天開車遇到車流，上網提醒大家注意管制路段和車潮，從路況地圖顯示，泰安派出所附近今天車流量大，泰安派出所派員警加強疏導交通。