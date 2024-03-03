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泰安櫻花季活動今湧6千名遊客 入夜估破萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天周日，台中后里泰安櫻花季活動現場今天湧進6000多人賞花，警方預估到夜間預計會破萬人。圖／警方提供
今天周日，台中后里泰安櫻花季活動現場今天湧進6000多人賞花，警方預估到夜間預計會破萬人。圖／警方提供

今天周日天氣放晴氣溫回暖，台中后里泰安櫻花季現場今天中午前已湧進6000多人賞花，警方預估到晚上會破萬人，包括賞夜櫻遊客。

大甲警分局表示，泰安櫻花季目前以228當天遊客人數最多，當天約1萬6000人到場賞花，今天到目前為止約6000多人，到晚上會破萬人。

泰安櫻花季附近管制交通和車輛進入，許多遊客今天開車遇到車流，上網提醒大家注意管制路段和車潮，從路況地圖顯示，泰安派出所附近今天車流量大，泰安派出所派員警加強疏導交通。

為避免賞櫻期間大量人潮及車潮湧入造成周邊巷道塞車，大甲警分局泰安派出所3月3日、3月9、10日，實施交通管制。在進入泰安的三豐路、福安路與安眉路、福美路、重劃東路等路口進行交通管制，為確保賞櫻品質，泰安派出所旁停車場活動期間不開放車輛停放，建議民眾可搭火車至泰安火車站，以步行或騎乘iBike沿福美路、安眉路至泰安派出所賞櫻。

今天周日，台中后里泰安櫻花季活動現場今天湧進6000多人賞花，警方預估到夜間預計會破萬人。圖／警方提供
今天周日，台中后里泰安櫻花季活動現場今天湧進6000多人賞花，警方預估到夜間預計會破萬人。圖／警方提供

櫻花季 火車站 賞櫻

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