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防白營挖牆腳 藍營台中5資深議員傳再戰2026

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
民眾黨主席柯文哲提出「勇敢提名N+1」計畫，民眾黨中市黨部主委、議員江和樹開砲反對。圖／江和樹提供
民眾黨主席柯文哲提出「勇敢提名N+1」計畫，民眾黨中市黨部主委、議員江和樹開砲反對。圖／江和樹提供

2024大選結束，民眾黨穩坐第三大黨，衝擊藍綠地方政壇。民眾黨主席柯文哲日前說「議員提名N+1」，加上民眾黨積極備戰里長選舉，藍營地方派系大老近日出手，遊說5名有意退休的資深國民黨議員「再戰一屆」，以維持議會多數局面，也避免民眾黨搶席次。據了解，資深議員多點頭再戰。

民眾黨市黨部主委江和樹說，他反對「N+1」，不能把藍綠當塑膠，但以每區提名10名里長參選為目標。綠營表示，隔山觀藍白鬥，局勢對綠營有利。

藍營表示，盧秀燕市長施政滿意度高，大家會選會做事的。

柯文哲近日表示，2026議員選舉要勇敢提名「N+1」，意即在有現任議員的選區中，再增額提名1人；以台中市為例，目前在大里區、豐后區都有民眾黨議員，2026提名該區就提2席，積極搶進議員選舉。

另外，民眾黨也鎖定經營支持度較高的北屯區，屆時是否提名議員？以及民眾黨豐后區議員陳清龍2年後，將接任不分區立委，豐后區如何提名？仍得再研議。

民眾黨市黨部主委、議員江和樹表示，支持柯文哲的選票，不一定支持民眾黨候選人，黨中央要了解地方，各區提10名里長參選，透過經營基層，才能產生更多席次的議員。

針對民眾黨搶進2026，政治光譜相近的國民黨積極備戰。據了解，藍營派系大老近日出手，原本藍營有5名現任資深議員，有意在本屆任滿後退休，但大老遊說「再戰一屆」，以免新人無法接手，讓民眾黨趁虛而入，多數議員都已點頭答應。

民進黨中市黨部主委李天生表示，現在就談2026實在太早，民進黨按部就班布局，不過，他歡迎民眾黨在各議員選區提名，最好也搶進2026市長人選，藍白不要再私下交易，進入選戰公平競爭，對綠營有利。

國民黨市黨部主委顏文正說，2018、2022地方選舉，國民黨都大勝，盧市長施政滿意度全國第一，選民的眼睛是雪亮的，市長、議員當然要選會做事的。

2024大選 柯文哲 民眾黨 盧秀燕 議員 陳清龍 顏文正

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