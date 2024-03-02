氣候變遷早春葡萄種植挑戰多 彰化溪湖葡萄農揭零失誤竅訣

台灣早春葡萄發展一世紀，近年遇到氣候變遷，增加種植挑戰性，彰化縣溪湖鎮葡萄農陳育仁夫婦一家七口合力種面積六公頃多的溫室葡萄，從2月種到正常產季，分25批採收，每一批零失誤的主要方法就是不要衝量。

陳育仁是媽厝國小校友，現任媽厝家長會副會長，大學機械工程系畢業就回來幫父母種葡萄，也把同班的女友娶回家一起種葡萄，因從小耳濡目染又到台中區農業改良場上課，陳育仁結合機械工程技術，很快掌握培養葡萄的要領。

有一首歌老歌「葡萄成熟時」，說明台灣葡萄正常產季在秋天，早春葡萄產季一般從3月開始，陳育仁的早春葡萄提前到2月，堪稱產區最早採收，今年春節出貨到北部和宜、花、東縣市，價格比平日多70%。

陳育仁說，早春葡萄會遇到低溫等狀況，近年氣候變遷的挑戰更多，首先9月催芽可能被逐年增加的秋颱掃掉，10月開花時氣溫如盛夏讓花苞乾枯，幸運度過這兩關結成果實，可能像現在一波波冷空氣報到，幼果變成俗稱「石頭花」，已長的葡萄轉色轉不過，口感差，所以他和家人都不衝量，維持在一般產量的七成，容易看顧減失損失。