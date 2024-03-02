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南投青年宅湧進上百詢問電話 最怕這點錯誤失資格

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣第一期青年住宅完工，3月1日起資格審查申請，民眾洽詢踴躍。圖／本報資料照片
南投縣第一期青年住宅完工，3月1日起資格審查申請，民眾洽詢踴躍。圖／本報資料照片

南投青年住宅第一期3月1日開放受理承購資格審查，南投縣建設處已接獲百通申請及詢問電話，民眾申請報名十分踴躍。南投縣長許淑華為鼓勵優秀運動選手、照顧弱勢家庭也規畫5個保留戶，建設處提醒，資格審查受理期間到4月1日17時止，名下需無自有房屋才能申購。

南投縣首批青年住宅共計45戶，價格為市價8折計算，如南投市新成屋市價1千萬元，青年宅就便宜200萬元，優惠相當有感，昨天開放首日，詢問電話就超過百通，相當踴躍。購屋青年最關切的問題是，名下需無自有房屋，和父母同住則戶籍需遷出，擔心遷到南投市以外鄉鎮，會失去購屋資格。

南投縣建設處表示，青年宅雖在南投市，但只要戶籍在南投縣內，並不會影響購屋資格。另外，縣長許淑華為鼓勵南投縣內優秀運動選手，除了奧運、亞運得獎選手獎金大幅提高，得獎選手納入保留戶，已有選手透過親友詢問相關細節，為南投爭光也能圓購屋夢想。

「南投市文化路青年住宅第一期」位在南投市文化路，交通和生活機能方便。3房型36戶每戶37坪，售價約680至750萬之間；4房型9戶每戶47坪，售價800至900萬間；停車位則在80至100萬之間。

青年住宅除吸引青年返鄉，縣府也推動南投旺來產業園區等五大產業園區發展，提供更多就業機會，青年住宅二期工程正辦理招標中，草屯及竹山也規畫興建青年住宅，減輕青年及弱勢族群居住負擔，青年住宅申請書表、申購懶人包可至南投縣府網站查閱。

南投 許淑華 青年住宅

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