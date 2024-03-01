台中潭子第一大里1.4萬人 台中市府補助買全新巡邏車趴趴走

台中市潭子區東寶里人口約1.4萬人，可謂潭子第一大里，守望相助隊車齡逾18年，車況老舊且有安全疑慮。台中市政府補助24萬元、地方仕紳贊助57萬元，讓東寶里守望相助隊新購1輛巡邏車，昨舉行交車典禮，全隊人員士氣高昂。

民政局長吳世瑋說，東寶里人口近1.4萬人，為潭子區第一大里，里隊巡邏面積廣大，隊內原巡邏車車齡已逾18年，日夜巡邏致性能耗損，為保障隊員執勤安全，斥資81萬6050元添購全新巡邏車，其中，市府補助經費24.5萬元，地方仕紳合力贊助57萬1050元，讓購車圓夢。立法委員楊瓊瓔、市議員蕭隆澤也到場見證。

吳世瑋指出，市府支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括每月4萬5千元巡邏工作費補助及一年3萬元裝備費，如果是與毗鄰里合組聯合巡守，一年裝備費最高約6萬元，全年補助六都最高。

潭子區長劉汶軒表示，東寶里守望相助隊有55名隊員，里內設有52個巡邏點，巡邏一圈約需2小時，巡邏車對守望隊員而言，不僅是執行勤務的重要工具，更是保障守望弟兄安全的重要利器。