客運缺駕駛減班 學生通勤大亂

人力短缺燒進公車客運業，司機缺額招不滿，有民眾反映，包括211路、811路及813路因此誤點或班次太少，影響學生上下學。豐原客運表示，211路是配合后里泰安櫻花季交通管制，改道通行，後續將盤點到站時間；台中市交通局表示，司機人力短缺，811、813路公車已規畫符合多數學生通勤時間，會再調整。

台中市李先生指出，孩子就讀后綜高中，原本可乘坐214、211路公車，近期卻減班為211路，此一路線從豐原區到大甲區，路線長、班次少，孩子最近上學常遲到，有其他學生請家長接送，搞得父母上班也來不及，親子關係緊繃。

另簡小姐反映，811、813路公車行經豐原高中、豐陽國中等學校，但班次近期銳減，學生都怕搭不上車，尤其下課時段縮減為一班次，學生沒搭到就得更晚回家，希望班次能增加。

台中市交通局要求豐原客運，依211路公車核定的班表發車，並針對誤點或脫班的班次依規開罰，維護乘車民眾權益。

豐原客運澄清，是因配合后里泰安櫻花季交通管制，改道通行，211路公車路線繞行，造成後面站點時間往後，將進一步評估班次異動可能性，盤點公車到站時間，將影響降到最低。

據了解，豐原客運去年駕駛短缺60多人，祭出優厚薪資對外招聘，只來10名駕駛應徵，業者也相當無奈。

市議員邱愛珊認為，公車司機人力不足，業者應積極招募，台中市政府也應協助業者，甚至提高獎勵制度，讓民眾願意投履歷，解決司機荒；否則班車誤點，造成學生上課遲到，損及受教權益，令人無法接受。

交通局說明，目前經營811、813路的台中客運、統聯及中鹿客運業者駕駛人力吃緊，現階段已依據最多學生通勤的時段規畫班次，滿足多數人搭乘需求為目標。

交通局表示，將持續觀察民眾搭乘情形，滾動式檢討，待各業者人員增聘作業完成、且人力有餘裕後，將再協調業者依據路線乘車需求狀況、研議班次調整的可行性。