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潭子丘逢甲公園整修 將增人行步道
台中市潭子區丘逢甲公園年久失修，步道、花圃、座椅等設施毀損，地面崎嶇不平，影響民眾遊憩安全。立委楊瓊瓔和台中市議員賴朝國昨天邀相關單位會勘，潭子區公所允諾整建優化，並施作人行步道串連社區活動中心，台中市養工處也配合增設體健設施，提供居民完善的公共設施。
丘逢甲公園位於潭子區大豐里，為紀念抗日英雄丘逢甲故居「柏莊」而建，留有一座民國89年設置的丘逢甲抗日紀念碑及古色古香涼亭。大豐社區發展協會理事長林清彬表示，丘逢甲公園因年久失修，步道、花圃、休憩座椅等多處設施毀損，地面崎嶇不平，遺留枯木樹頭，安全性堪慮。
賴朝國表示，丘逢甲公園具歷史意義，盼環境整建後，讓後人了解丘逢甲相關史蹟，他說居民需經由巷道、跨橋到公園休憩，建議除環境整建外，另施作人行步道，直通大豐社區活動中心，未來完工後撥付部分經費委由社區管理維護。
潭子區公所允諾沿灌溉渠道施作1.5公尺寬的人行步道，直通大豐社區活動中心，台電同意遷移電桿支撐鋼纜等設施。農田水利署台中管理處將整平公園地面、移除枯木樹頭，優化座椅等休憩設施，環境綠美化。養工處配合增設適合長輩使用的體健設施，大豐社區發展協會認養協助清潔維護。
楊瓊瓔說，大豐里有7300多人居住，休閒活動空間不足，丘逢甲曾在潭子區大豐里一帶居住，早期台中農田水利會利用灌溉溝渠浮覆地闢建紀念公園。一旁巷道路幅狹窄，居民到公園休憩，被迫人車爭道，透過這次整建，可一次解決這些問題。
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