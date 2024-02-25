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全台最高！南投去年觀光旅館平均房價「每晚1萬4668元」 縣府解釋原因

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭船艇及周邊旅宿示意圖。記者賴香珊／攝影
日月潭船艇及周邊旅宿示意圖。記者賴香珊／攝影

南投縣好山好水，觀光發展條件佳，縣內旅宿達上千家，房價卻不便宜。交通部觀光署統計，去年前3季，縣內觀光旅館平均房價每晚1萬4668元，全台最高；一般旅館每晚均價3015元，全國第五；而民宿上半年均價3100元，全國第四。

縣府解釋，縣內觀光旅館僅4家，全在日月潭，其經營策略鎖定國內外高端客群，其數據無法反映縣內普遍住宿價格；其他旅宿也因多集中在風景區，且不乏高檔民宿，拉高均價，實際上仍有不少平價選擇，民眾出遊前可依自身需求多方比較。

南投縣雖四面不靠海，但山林資源豐富，觀光發展條件佳，坐擁合歡山、日月潭等國際知名景點，縣府因此極力推動日月潭、八卦山、集集、竹鹿、玉山、合歡山、大埔里地區等7大觀光軸線，有「觀光大縣」之稱，縣內旅宿也多達上千家。

但南投縣旅宿房價不便宜，屢躍上新聞版面，縣府為此研析縣內房價問題，根據交通部觀光署統計，去年前3季全國觀光旅館每晚平均房價 4626 元，而南投縣觀光旅館每晚平均房價 1 萬 4668 元，全國最高，是全國均價的 3.17 倍。

而南投縣一般旅館每晚平均房價3015元，是全國平均房價2679元的1.13倍，居全國第五；另，民宿最新資料則公布至去年6月，南投縣民宿每晚均價3100元，是全國平均房價2536元的1.22倍，居全國各縣市第4位。

對此，縣府觀光處表示，縣內有觀光旅館4家、一般旅館118家及民宿915家，其中涵碧樓酒店、雲品溫泉酒店、日月行館及力麗溫德姆溫泉飯店4家觀光旅館全位在國際知名的日月潭風景區，且經鎖定國內外高端客群，均價自然居高不下。

至於一般旅宿，因南投縣內較少有市區型商務旅館，旅宿又多集中在風景區，且不乏高檔民宿，因此才拉高均價，造成南投縣旅宿房價比其他有較多商務型旅館的縣市高，實際縣內上仍有不少平價選擇，民眾出遊前可依自身需求多方比較。

縣府也提到，疫後縣內旅宿房價面臨向下僵固性，導致住用率下降；且旅遊屬性集中在季節性或特定節日，平假日的住宿價格差異產生明顯落差，未來將考慮分散全縣大型活動舉辦時間，並鼓勵業者規畫2日以上套裝住宿行程且適當降價。

南投縣旅宿示意圖。本報資料照，記者黑中亮／攝影
南投縣旅宿示意圖。本報資料照，記者黑中亮／攝影
南投縣旅宿示意圖。本報資料照
南投縣旅宿示意圖。本報資料照
南投泳渡日月潭及周邊旅宿示意圖。本報資料照
南投泳渡日月潭及周邊旅宿示意圖。本報資料照
南投縣旅宿示意圖。本報資料照，記者江良誠／攝影
南投縣旅宿示意圖。本報資料照，記者江良誠／攝影
南投縣旅宿示意圖。本報資料照，記者江良誠／攝影
南投縣旅宿示意圖。本報資料照，記者江良誠／攝影

交通部 南投縣 民宿 觀光署

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