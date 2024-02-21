彰化縣中小學全面啟用數位學生證 結合數位儲值領券更方便

彰化縣政府推動數位學生證，今天在永靖國小舉行啟用儀式，縣長王惠美表示，數位學生證不僅可讓學生到校離校刷卡，還可用於校內借書，並結合一卡通票證服務可數位儲值，讓家長更能掌握孩子的去處、消費狀況，更加安心，弱勢孩子也能透過數位學生證領幸福餐券相當方便。

彰化縣政府發展智慧化校園，去年起推動數位學生證，歷經一年多試辦、微調優化，今年寒假後全面在全縣212所中小學啟用數位學生證，今天在永靖國小圖書館舉行啟用儀式，王惠美與永靖國小校長蘇月妙等多位校長參觀學生示範刷卡與自助借閱圖書等功能，未來也將讓「校園e指通APP」服務更多元。

王惠美表示，科技時代來臨，教育也要與時俱進，家長們非常關心孩子校內外的狀況，縣府自2022年推出「校園e指通」，串連各校校務系統與各項教育服務資訊，簡化縣府、教師與家長間的訊息傳遞，廣受師生好評，因此進一步升級使用數位學生證，也結合一卡通票證服務，可以進行數位儲值、租借共享單車及公眾運輸優惠，讓學生和家長都更方便。

蘇月妙說，學校在公共空間設有刷卡機，目前雖未硬性規定學生上下學都得刷卡進出，學生是否刷卡由各班導師和家長討論決定，對於部分家長有需求需要知道學生進出學校狀況，會特別提醒學生刷卡，可讓家長更放心，而弱勢學生也可持數位學生證直接領幸福餐券去刷卡領餐都更便利。