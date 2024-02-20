台中燈會吸引120萬人次 盧秀燕宣布延三天展期到228

中台灣元宵燈會16日晚上開幕，市府觀光旅遊局統計到昨天已突破120萬人次，民眾敲碗希望再延長。台中市長盧秀燕今宣布，原定25日結束，市府決定延長3天展出到28日。

盧秀燕說，開幕當晚，她走馬看花也只參觀了兩個展區，還要再找時間整個看完。中央公園展區太大了，民眾反映1個晚上走不完，「敲碗」希望市府延長。

盧秀燕指出，今年燈會叫好叫座，到昨天累計人潮突破120萬，三天就破100萬，市府考量須部署人力、物力，克服困難，決定延長3天到28日結束。

中台灣燈會結合中央公園地景地貌讓燈組有更多元的呈現形式。長達76公尺的水上巨龍主燈「台中龍賀」盤踞公園水域中，隨巨龍甦醒，上百支光束燈點亮中央公園夜空，搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演，氣勢磅礡。

中央公園敦化路二段變身成可愛爆表的「粉紅馬卡龍世界」，搭配大型糖果屋、棒棒糖、夾心餅乾動物燈組及動態投影，吸引大量遊客。

觀光旅遊局長陳美秀說，延期的三天，民眾仍然可依現場指示，下午四點在指定地點排隊，領到馬卡龍小提燈。