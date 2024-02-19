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台中新社櫻花季開跑花開到3月 公開8大賞花地圖

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市新社區公所多年來在區內共種植2萬多株櫻花，區內各景點也自行種植櫻花，目前新社各地櫻花陸續盛開。圖／民眾提供
台中市新社區公所多年來在區內共種植2萬多株櫻花，區內各景點也自行種植櫻花，目前新社各地櫻花陸續盛開。圖／民眾提供

台中市新社區公所多年來在區內共種植2萬多株櫻花，新社各景點也自行種植櫻花，新社區已成台中山城的「櫻花城」，區公所今天宣布新社櫻花季開跑，並公布8大賞花地圖，花期預計可持續至3月中旬。

新社區公所表示，新社區為提升在地觀光，從民國90年代起開始遍植山櫻做為行道樹，每年農曆春節前後，2萬多株山櫻齊放、艷麗奪目；2012年起，區公所每年舉辦櫻花季相關活動，要促進在地觀光休閒產業發展，也要讓民眾多到戶外欣賞這個季節獨有的美景。

新社區公所種植的櫻花，包括在區公所附近的「櫻木花道」，全長2.3公里，環繞著佔地5.5公頃的復盛公園，適合當健行賞花路線。

新社區公所公布區內8大賞花地圖，包括櫻花鳥森林、沐心泉休閒農場、北天直轄院、大南坡櫻花(喬木咖啡)、新社櫻木花道(新社區公所)、 新社櫻花秘境(興社街)、新社大排粉色櫻花林及新社月湖莊園；新社區公所表示，目前櫻花花開約6至7成，預計花期可持續至3月中旬。

台中市新社區公所多年來在區內共種植2萬多株櫻花，區內各景點也自行種植櫻花，目前新社各地櫻花陸續盛開。圖／民眾提供
台中市新社區公所多年來在區內共種植2萬多株櫻花，區內各景點也自行種植櫻花，目前新社各地櫻花陸續盛開。圖／民眾提供
台中市新社區公所多年來在區內共種植2萬多株櫻花，區內各景點也自行種植櫻花，目前新社各地櫻花陸續盛開。圖／民眾提供
台中市新社區公所多年來在區內共種植2萬多株櫻花，區內各景點也自行種植櫻花，目前新社各地櫻花陸續盛開。圖／民眾提供

櫻花季 行道樹 賞花

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