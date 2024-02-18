彰化家扶助學義賣古仔燈 他29年前發起活動 冷暖自知

彰化家扶志工們今天在埔鹽鄉順澤宮戴起冠軍帽一起為家扶孩子們籌募助學基金，舉辦元宵節古早燈義賣，29年前發起義賣的李世湧說，從一開始還被檢舉妨礙交通，到後來有熱心民眾在寒夜煮薑茶來打氣，他也感受到疫情後，許多弱勢家庭的生活條件愈來愈差，希望凝聚更多助學力量，讓孩子們求學之路更順利。

彰化家扶自農曆過年起陸續於彰化縣各個據點展開無窮世代新春助學公益義賣，家扶員工及志工們於彰化縣境內各宮廟、景點、市場等人潮眾多地方設攤義賣，將持續到元宵節。

今天在埔鹽鄉順澤宮的義賣活動，由家扶兒童醒獅團開場表演，埔鹽鄉大家長鄉長許文萍與順澤宮主委魏信顧也帶領家扶兒及後援團體參拜祈福弱勢家庭都能餐餐吃飽、安心就學、自立脫貧，還有立委謝衣鳳、彰化家扶扶幼委員會主委辜福榮等各區扶助主委等到場為義賣暖場。

企業老闆李世湧夫婦29年前在彰化市發起為家扶義賣古仔燈，他說，當時一群彰化好朋友們覺得自己的工作和生活穩定了，更應該投身公益活動，他因此發起幫助家扶兒，民國85年農曆年間他把要販售的紙燈籠放在牛車上，用機車載到市區一商場旁開始義賣，一開始還有民眾檢舉說他們在路邊妨礙交通，但警方來查看後，認為他們並未妨礙交通，才讓大家繼續義賣。

李世湧說，他們每年堅持義賣燈籠，即使遇到寒流也照樣出動，有些熱心民眾還會煮了薑茶、拿麵包來為他們打氣，希望大家一起幫助逆流前行的弱勢孩子，才能讓他們未來能在求學之路找到自己的專長發光發熱。

家扶許多孩子在各領域表現優異，例如武術隊的小佑和靜靜從國小高年級開始到家扶學習武術，後來考上國中體育班，兩人專長是南拳，去年底參與孫逸仙盃全球武術大賽暨第十屆全國中山盃武術錦標賽獲得南拳第一名佳績，家扶為孩子們開設各項才藝課程與訓練，讓弱勢孩子的才華與夢想也不會因貧窮而被埋沒。