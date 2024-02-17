分送政令文宣當運動 彰化94歲鄰長今榮退

彰化縣員林市公所今舉行新春團拜並宣布好消息，市公所本月順利發包市民平安保險，每人保額40萬元，並歡送85歲以上、服務年資連續20年以上的鄰長即日起榮退，團拜會場一片喜氣洋洋。

員林巿公所「喜慶爆竹送玉兔，吉祥梅花迎金龍」，在市公所行政大樓舉辦「甲辰龍年吉祥賀新春」團拜活動，市長游振雄、員林市民代表會主席張國良、里長聯誼會會長洪光旭連袂偕同全體代表、里長、社區理事長、員林市調解會、市政顧問團以及各界政商機關貴賓齊聚，在司儀朗誦「出海金龍吟盛世，飛天彩鳳舞新春」，互相祝福金龍年好運連連。

市長游振雄說，春節過後又是新的一年，他力拚員林市三和社區、三和公園停車場和員林社福大樓7月前完工啟用，帶來新春新氣象，最令人開心的是員林市民平安保險本月初順利決標，每名市民享有保額最高40萬元，雖不如相鄰大村鄉百萬保障，但「先求有，再求好」福利步步高陞。

80歲「屆齡」離退鄰長依服務年資，服務滿20年以上蒼松獎5人、10年以上翠柏獎3人，接受與會民代和士紳感謝他們為家鄉貢獻，祝福他們「退休」後身體健康。最資深大饒里第十六鄰長鄭松官94歲，服務34年；大饒里長張明勤說，鄭松官老當益壯，80至85歲之間多次參加長青運動會勇奪冠軍，代表我國參加世界長青運動大賽也前列名茅，更別說是平日熱心公益，每月2至3次社區打掃環境和割草都會報到，鄭松官的家人考量他年事已高才申請「退休」，里民都依依不捨。

鄭松官表示，他出生在日本統治台灣時代，25歲台灣光復，他已說得一口流利日語，喜歡唱日本歌，買一套卡拉OK伴唱設備，閒暇之餘唱歌自娛，「退休」後有更多時間可唱歌。

員林巿長游振雄向與會民代和士紳報告政績，包括全市路燈LED化、萬年路及中正路等多條道路刨除鋪新、龍燈公園滯洪池和百果山喔熊遊憩區及溜滑梯重新開放啟用、幸福巴士與幸福卡政策上路。游振雄也表揚員林市各里（社區）上半年環境清潔考核績優單位，第一名三橋里環保志工隊、第二名崙雅社區發展協會、第三名惠來社區發展協會。