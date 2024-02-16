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中橫便道可行性評估今通過 梨山居民盼道路修復帶動觀光旅宿業

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市中橫便道因921地震柔腸寸斷，24年來不斷修復，為大梨山居民往返谷關、台中的重要道路。今行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期。記者林佩均／攝影
台中市中橫便道因921地震柔腸寸斷，24年來不斷修復，為大梨山居民往返谷關、台中的重要道路。今行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期。記者林佩均／攝影

台中市中橫便道因921地震柔腸寸斷，24年來不斷修復，為大梨山居民往返谷關、台中的重要道路。今行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期；立法院副院長江啟臣說，整體推動約13年，全力爭取。梨山居民期盼不只道路修復，更將帶動高山觀光旅宿業，保守估計至少成長三分之一的經濟量能。

今天下午，行政院核定「台8線36K至62K(含台8甲線)谷關至德基段復建可行性研究」計畫，讓中橫便道復建露出曙光，立法院副院長江啟臣、立法委員蔡其昌均強調，中橫便道雙向道路復建刻不容緩，全力爭取中央預算。

江啟臣強調，綜合規畫階段仍有一大段路要走，根據先前公路局對地質安全評估報告，預計2025年崩塌機率小於1%，將進行中期復健計畫，根據交通部選擇的復建方案(台8臨37線雙向通行，跨越大甲溪方案)計算環評、工程時間，整體推動時程預估長達13年，盼行政單位加速復建進度。

立法委員蔡其昌表示，中橫便道復建，除讓居民有條便捷且安全回家的路，也促進山城經濟重返榮景，未來督促中央執行相關作業，讓中橫早日恢復雙向通車。

中橫公路的復建，是政府責無旁貸的責任！」台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉說，梨山以前是國內、外旅客旅遊的熱門景點，有國際級景觀、自然生態，台中市蔬果農產一年產值高達40億元，中橫公路是全國人民的重要道路之一。

談及復建之路，羅進玉嘆氣，「梨山老農還有幾個13年能等？」呼籲復建過程不要大幅度影響環境，且中橫便道是修復道路，不是新開闢道路，希望環評單位能從寬認定事實、加快腳步。

武陵農場場長羅籝洋指出，現值櫻花季期間，豐原客運一日3班趟中巴上山，天天客滿，未來若中橫公路雙向通行，高山觀光、住宿、農產品等收益至少成長三分之一，應及早通行，讓更多遊客感受梨山地區的自然美景。

台中市中橫便道因921地震柔腸寸斷，24年來不斷修復，為大梨山居民往返谷關、台中的重要道路。今行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期。記者林佩均／攝影
台中市中橫便道因921地震柔腸寸斷，24年來不斷修復，為大梨山居民往返谷關、台中的重要道路。今行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期。記者林佩均／攝影
台中市中橫便道因921地震柔腸寸斷，24年來不斷修復，為大梨山居民往返谷關、台中的重要道路。今行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期。記者林佩均／攝影
台中市中橫便道因921地震柔腸寸斷，24年來不斷修復，為大梨山居民往返谷關、台中的重要道路。今行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期。記者林佩均／攝影
今行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期；立法院副院長江啟臣說，整體推動約13年，全力爭取。圖／立法院副院長江啟臣提供
今行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期；立法院副院長江啟臣說，整體推動約13年，全力爭取。圖／立法院副院長江啟臣提供
台中市中橫便道因921地震柔腸寸斷，24年來不斷修復，為大梨山居民往返谷關、台中的重要道路。今行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期。記者林佩均／攝影
台中市中橫便道因921地震柔腸寸斷，24年來不斷修復，為大梨山居民往返谷關、台中的重要道路。今行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期。記者林佩均／攝影

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