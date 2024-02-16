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影／寒害急凍！台中梨穗嫁接4次、災損破3成 明公告補助辦法

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
梨農林天償4度嫁接，梨枝上滿是紅、白、黃與綠色膠布，落果嚴重。記者林佩均／攝影
梨農林天償4度嫁接，梨枝上滿是紅、白、黃與綠色膠布，落果嚴重。記者林佩均／攝影

台中市山城、后里區是高接梨產區，農曆春節前夕寒流強勁，低溫下探10度讓嫁接梨穗「凍不住」，梨農林天償已4度嫁接，六分地梨園因溫差變化大，自動落果。立委楊瓊瓔今召集農糧署等單位會勘，農糧署表示，台中市梨穗災損約3至5成，已符合天然災害補助辦法；楊瓊瓔強調，力拚明天公告補助辦法，每公頃6萬2000元，市府再補助1萬元。

今天上午，立委楊瓊瓔、市議員陳本添、邱愛珊與農糧署代理署長蘇茂祥、農業局、后里區長賴同一等人到場會勘。

今年梨穗嫁接期間，在農曆春節前與春節期間，遇上多波強勁寒流，賴同一說，后里區屬台地地勢，氣溫降為5、6度，梨穗不耐10度以下低溫，梨農春節無法休息，全家忙嫁接梨穗。

后里區農會果樹產銷班第4班班長林天償說，六分地梨園，以往最多接3次，損失約5成，今年梨穗受損更嚴重，今年已接4次，梨枝上滿是黃、紅、白與綠色膠布，但開花率不佳，落果更是嚴重，林笑著自嘲，「老天爺幫我天然疏果」。

楊瓊瓔指出，受極端氣候影響，平地出現10度以下低溫，連人都受不了，更別說稚嫩梨穗；一枝梨穗應開6、7朵花，受寒害影響開不了花、結不了果，春節期間接獲多位梨農反應，今查看林班長梨園受災更高達7成，血本無歸。

楊瓊瓔強調，台中市高接梨約2030公頃，梨穗受災已超過3成，中央應盡快公告補助辦法，讓梨農把握2月底前的黃金嫁接期；陳本添指出，春節期間梨農碰面就說梨穗問題嚴重，根本笑不出來；邱愛珊籲中央盡速補助。

農糧署代理署長蘇茂祥指出，台中市山城、后里區是高接梨產區，初估整體梨穗受損程度已達3至5成，符合天然災害補助辦法，將彙整相關單位資料，預計明天公告補助申請辦法，每公頃補助6萬2000元，台中市政府每公頃再補助1萬元，請梨農提出申請。

梨農林天償4度嫁接，梨枝上滿是紅、白、黃與綠色膠布，落果嚴重。記者林佩均／攝影
梨農林天償4度嫁接，梨枝上滿是紅、白、黃與綠色膠布，落果嚴重。記者林佩均／攝影
梨農林天償4度嫁接，梨枝上滿是紅、白、黃與綠色膠布，落果嚴重。記者林佩均／攝影
梨農林天償4度嫁接，梨枝上滿是紅、白、黃與綠色膠布，落果嚴重。記者林佩均／攝影
農曆春節前夕寒流強勁，低溫下探10度讓嫁接梨穗「凍不住」，梨農林天償已4度嫁接，落果嚴重。立委楊瓊瓔今召集農糧署等單位會勘，力拚明天公告補助辦法，每公頃6萬2000元，市府再補助1萬元。記者林佩均／攝影
農曆春節前夕寒流強勁，低溫下探10度讓嫁接梨穗「凍不住」，梨農林天償已4度嫁接，落果嚴重。立委楊瓊瓔今召集農糧署等單位會勘，力拚明天公告補助辦法，每公頃6萬2000元，市府再補助1萬元。記者林佩均／攝影
梨農林天償4度嫁接，梨枝上滿是紅、白、黃與綠色膠布，落果嚴重。記者林佩均／攝影
梨農林天償4度嫁接，梨枝上滿是紅、白、黃與綠色膠布，落果嚴重。記者林佩均／攝影

台中市 春節 楊瓊瓔

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