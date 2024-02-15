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中台灣燈會明登場 App停車收費資訊亂挨批…市府改善中

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員楊大鋐發現，交通局的「台中交通網App」，內容顯示創研22、26空地可「收費停車」，但建設局的「中央公園導覽App」，卻顯示「免費停車」，恐引發混亂。記者劉柏均／攝影
台中市議員楊大鋐發現，交通局的「台中交通網App」，內容顯示創研22、26空地可「收費停車」，但建設局的「中央公園導覽App」，卻顯示「免費停車」，恐引發混亂。記者劉柏均／攝影

台灣燈會明晚將於中央公園登場，市府宣導搭捷運、公車賞燈，另推出「停車場」導航系統，但市議員楊大鋐發現，交通局的「台中交通網App」，內容顯示創研22、26空地可「收費停車」，但建設局的「中央公園導覽App」，卻顯示「免費停車」，恐引發混亂；建設局表示，已立即要求App資料廠商改善，並將依契約相關規定進行扣罰。

中台灣元宵燈會明晚將在水湳中央公園點燈，今年共有8大主題燈區美景，主燈「台中龍賀」結合地貌，打造76米的水上巨龍，甦醒時，上百支的光束燈點亮中央公園夜空，搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演，氣勢滂薄。

預估燈會將吸引大量人潮，市府除宣導搭乘公共運輸賞燈外，也推出「停車場」導航系統，方便自駕民眾找到停車空間；交通局設有「台中交通網App」，可審視台中市路外停車場、路邊停車車位狀況，建設局也有「中央公園導覽App」，可顯示中央公園周遭停車資訊。

楊大鋐表示，市府有「台中交通網App」，內容顯示創研22、26可「收費停車」，但「中央公園導覽App」卻顯示「免費停車」，恐導致使用民眾混亂，引發爭議。

楊大鋐更提到，去年燈會時，有接獲民眾反映，不少汽機車輛違停在中科路上人行道，影響行人安全，亂象也影響現場車流，影響交通，盼市府加強宣導合法停車場位置，並加強取締。

交通局說明，民眾出發前可利用停車即時查詢系統，事先查詢剩餘車格，系統也提供導航功能；相關交通資訊持續透過新聞、社群等多元管道加強宣導，請民眾遵循牌面、交管人員指揮，也鼓勵民眾多利用大眾運輸前往燈會。

台中市議員楊大鋐提到，去年燈會時，不少汽機車輛違停在中科路上人行道，影響交通安全，盼市府加強宣導合法停車場位置，並加強取締。圖／楊大鋐提供
台中市議員楊大鋐提到，去年燈會時，不少汽機車輛違停在中科路上人行道，影響交通安全，盼市府加強宣導合法停車場位置，並加強取締。圖／楊大鋐提供
中市建設局「中央公園導覽App」，內容顯示創研22、26空地可「免費停車」，與交通局資訊不一。圖／楊大鋐提供
中市建設局「中央公園導覽App」，內容顯示創研22、26空地可「免費停車」，與交通局資訊不一。圖／楊大鋐提供
中市交通局「台中交通網App」，內容顯示創研22、26空地可「收費停車」，每半小時10元。圖／楊大鋐提供
中市交通局「台中交通網App」，內容顯示創研22、26空地可「收費停車」，每半小時10元。圖／楊大鋐提供

停車場 台中市 台灣燈會

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