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戒指「藍色寶石」不見了！ 中興新村外國女沮喪：這是祖父骨灰
一位外國女性昨天在中興新村兒童樂園丟失戒指上的寶石，那個寶石是她祖父的骨灰，讓她相當難過，她在臉書上貼文希望民眾幫忙協尋，南投縣議員簡千翔看到後，也在臉書社團「南投人聊天室2.0」幫忙貼文，請南投鄉親協助，讓這位外國女性友人能順利找回這個極有紀念意義的寶石。
這位外國女性貼文表示，她昨天在中興新村兒童公園度過下午，但回到家時，她發現她載的戒指壞了，上面鑲嵌的藍色寶石掉落，這顆寶石是以她祖父的骨灰燒製而成，她一直戴在手上，發現寶石掉落後，她很沮喪，只能到臉書貼文，請大家幫忙。
簡千翔看到貼文後，也幫忙轉貼到臉書社團「南投人聊天室2.0」，如果有善心人士撿到的話，可以跟他連絡。這名外國女性也補充，她昨天坐在兒童公園沙坑後方的草皮，吳姓網友說，女兒昨天在玩沙子時，聽到旁邊有小孩在說「寶石耶」有可能掉在沙坑，不少網友也分享或留言，希望這名外國友人能順利找回寶石。
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