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台中燈會「Party龍」燈區 民眾可燈組投票、抽伴手禮

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市民政局集結全市各區地方特色燈組，打造「Party 龍」燈區，民眾可上網投票，有機會獲得台中十大伴手禮。圖／中市府提供
中市民政局集結全市各區地方特色燈組，打造「Party 龍」燈區，民眾可上網投票，有機會獲得台中十大伴手禮。圖／中市府提供

「中台灣元宵燈會」16日將在台中中央公園登場，中市民政局集結全市各區地方特色燈組，串連「龍好跳大舞池」與樂活DJ「Party龍」，打造「Party 龍」燈區；局長吳世瑋表示，燈會期間，民眾可透過台中通APP，票選心目中最TOP的行政區燈組，30位幸運兒將有機會獲得2024台中精選十大伴手禮

吳世瑋提到，「Party龍」燈區串聯全市山、海、屯、城區四大區域，打造「山城龍賀尞(ㄌㄧㄠˊ)」、「海線龍樂活」、「屯區龍賀踅(ㄒㄩㄝˊ)」及「城區龍幸福」地方特色花燈，展現樂活宜居、幸福台中的城市風貌與地方多元文化。

吳世瑋說，燈會期間歡迎民眾攜家帶眷賞燈，選出心目中最具地方代表性的行政區燈組，民政局將從票選結果「前3名行政區燈組」的投票者中，抽出30位幸運兒，每人將可獲得2024台中精選十大伴手禮1份。

在中央公園旁也有「台中國際會展中心」、「綠美圖」等重要建設。建設局長陳大田表示，燈會期間，會展中心屋簷的投光燈，將呈現建築物屋頂桁架與天空線，可一覽魔毯屋頂夜間之美；綠美圖臨公園側美術館大廳、臨中科路行政棟之玻璃帷幕將點亮內部燈光，展現典雅藝術氣質。

民政局說明，「Party 龍」燈區評比活動採線上投票( http://partylong.tw/ )，目前已可順利連結登入，提供民眾先行瀏覽各行政區特色燈組，2月16日至25日活動期間開放票選，每人每日1組手機號碼為1票，歡迎民眾踴躍選出心目中最具創意特色、美觀及城市意象的行政區燈組。

中市民政局集結全市各區地方特色燈組，串連「龍好跳大舞池」與樂活DJ「Party龍」，打造「Party 龍」燈區。圖／中市府提供
中市民政局集結全市各區地方特色燈組，串連「龍好跳大舞池」與樂活DJ「Party龍」，打造「Party 龍」燈區。圖／中市府提供
「中台灣元宵燈會」期間，台中國際會展中心、綠美圖也將應景點燈。圖／中市府提供
「中台灣元宵燈會」期間，台中國際會展中心、綠美圖也將應景點燈。圖／中市府提供
中市民政局集結全市各區地方特色燈組，串連「龍好跳大舞池」與樂活DJ「Party龍」，打造「Party 龍」燈區。圖／中市府提供
中市民政局集結全市各區地方特色燈組，串連「龍好跳大舞池」與樂活DJ「Party龍」，打造「Party 龍」燈區。圖／中市府提供

伴手禮 燈會 綠美圖

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