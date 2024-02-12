4尊土地公神像被偷 清泉警迅速尋獲暫請回派出所供奉

台中清水警方除夕夜接獲沙鹿福德宮通報，廟內4尊土地公神像不見，員警立即尋找，調閱監視器畫面，迅速尋回神像，尋獲時天色已暗，警方備妥香火暫時將4位神尊供奉在派出所內，隔天再由廟方人員請回福德宮供奉。

除夕當天，沙鹿區西勢里福德宮廟公焦急向清水分局清泉派出所通報，稱宮廟內4尊土地公不翼而飛，讓里民及信徒議論紛紛，所長吳嘉瑋及警員林健凱接獲通報，調閱監視器，鎖定可疑對象積極偵辦，並陪同廟方人員於附近區域協尋。

經警方調閱監視器後，發現轄區精神不穩的43歲卓女可疑對象，經立即通知到案說明，卓女僅說出其中一尊土地公丟棄在離宮廟不遠處，警方趕到現場，在紅色塑膠袋內尋獲神尊並請回所內供奉。

警方焚香向該尊神像祈禱早點尋獲其他3位神像，警方多次外出尋找都未尋獲，最後在深夜11點，在距離廟旁約500公尺處的雜草叢內，發尋一個紅色塑膠袋內，尋獲其他3尊被擅自「請走」的神像，隨即通知里長及廟方，也讓大家放下心中的大石頭。